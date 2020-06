Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2020 • 00:33

Mientras Portezuelo del Viento, la "obra del siglo" de Mendoza, sigue bajo la mirada de la Nación y cuestionada por La Pampa, el gobernador mendocino Rodolfo Suarez dio a conocer el plan que llevará a la reunión con los gobernadores que pusieron reparos al avance del megaproyecto, principalmente vinculados a los estudios ambientales .

Así, el mandatario cuyano, luego de que el presidente Alberto Fernández señalara que se trata de una obra cuestionada también por las demás provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), como Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, Suarez explicó que presentará ante sus pares un proyecto para crear un "fondo de garantías" , para que haya severas sanciones ante un eventual incumplimiento de Mendoza.

La decisión de defender la obra con uñas y dientes la volvió a manifestar hoy el mandatario local al asegurar que se "ha cumplido con todos los pasos y estudios pertinentes" , al tiempo que indicó que fueron avalados por la mayoría de las jurisdicciones.

En tanto, el Presidente ratificó este viernes que el proyecto hidroeléctrico "se va a hacer con el acuerdo del resto de las provincias", ya que "las consecuencias de esa obra afectan a muchos distritos más", al tiempo que insistió en que sólo Mendoza hizo el estudio ambiental, cuando en realidad ya fue efectuado en el seno del Coirco.

"Les voy a dar las garantías de cumplimiento, con la creación de un fondo de garantías, para que hayan estrictas sanciones", reveló Suarez, y agregó: "Es más, proponemos que las sanciones las determinen cada una de las provincias , y que se cobren automáticamente".

Asimismo, ante los cuestionamientos y temores de La Pampa ante la posible "falta de agua", Suarez dejó en claro que las normas de manejo del recurso no son de Mendoza sino del Comité. "Ya está estipulado que el agua la maneja el Coirco mientras se construye la represa, y también para el llenado", indicó el gobernador.

"La obra ha cumplido todos los pasos. Ya se hizo el estudio ambiental sobre toda la cuenca. Tanto el estudio integral que hicieron universidades de La Plata y del Litoral como el de la Universidad Nacional de Cuyo fueron votados favorablemente", contó Suarez, y destacó que los informes fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo del Coirco , como cuerpo autorizado para avalar este tipo de estudios, más allá de lo que pudiera disponer el Consejo de Gobierno, en clara referencia al planteo de La Pampa para que los gobernadores dieran el visto definitivo a todos los estudios.

Esto, ahora podría ser uno de los puntos que se pongan en discusión en la reunión del próximo viernes, la cual podría realizarse de manera virtual, por los obstáculos y condiciones propias de la pandemia.

Así, a tan solo dos semanas de la apertura de sobres de la licitación internacional, Mendoza deberá acerca posiciones en el encuentro convocado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, para escuchar a todos los mandatarios, luego de que el funcionario nacional desarchivara la solicitud pampeana de laudo presidencial en cuanto el impacto ambiental de la megaobra que se levantará en el sur mendocino.

"Quiero vivir en un país federal donde todos nos respetemos. No estoy en desacuerdo con ese proyecto , pero veo que las consecuencias de esa obra afectan a mucho más que Mendoza", por lo que "se va a hacer con acuerdo del resto de las provincias ", expresó el Presidente horas antes. En una entrevista con Radio Nacional, Fernández agregó: "Pido que los gobernadores vean la manera de que, en caso de hacerse, no afecte a nadie y haya una administración conjunta de las provincias. Pido que se pongan de acuerdo porque el impacto ambiental se ha hecho sólo en Mendoza y nadie tuvo en cuenta el impacto en las otras provincias".

También, Fernández reconoció que "no puede estar en desacuerdo con la obra" porque se inició cuando él era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. "No debería ser un conflicto una obra que sirva a todos; hay un compromiso con Mendoza y queremos honrarlo, pero garantizando que no lastime a nadie y estamos recibiendo muchas quejas de otras provincias", indicó.

Por último, el Presidente expresó: "Quiero a Mendoza y ojalá (la obra) se haga con el acuerdo de todas las provincias". Y agregó: "Espero que podamos hacerlo, yo no planteé un punto de conflicto, el conflicto existe y la solución no es que la obra no se haga".