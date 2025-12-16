Qué se sabe del custodio de Milei que murió en la Quinta de Olivos

Esta madrugada, en la Residencia Presidencial de Olivos, fue hallaron muerto un efectivo del personal militar que cumplía tareas de seguridad en el lugar. La aparición del cuerpo motivó la activación inmediata de los protocolos de emergencia y la intervención de la Justicia.

De acuerdo a fuentes oficiales consultadas por LA NACION, podría tratarse de un suicidio.

El hallazgo del custodio de Milei que murió en la Quinta de Olivos

Según el comunicado oficial difundido por el Gobierno, el efectivo militar fue hallado sin vida en uno de los puestos internos de la residencia. El soldado cumplía funciones de seguridad en el lugar y pertenecía al cuerpo del Escuadrón Chacabuco, que es el que presta servicio en Olivos.

Tras el descubrimiento, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y los servicios médicos de emergencia acudieron al lugar. El personal médico constató el fallecimiento del militar.

El Juzgado Federal interviniente tomó control del caso, y la jueza a cargo es Sandra Arroyo Salgado. Por su disposición se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, con el objetivo preciso de llevar adelante las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Así está el estado de la investigación

La investigación se encuentra actualmente en curso y las autoridades judiciales trabajan en la recolección de pruebas y el análisis de los hechos. Todas las hipótesis relativas a la muerte del efectivo militar permanecen bajo análisis.

El comunicado oficial completo

En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio.

Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente.