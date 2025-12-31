Pullaro desafió a Caputo y advirtió que Santa Fe no traerá ahora los US$800 millones de deuda que colocó en el exterior

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió hoy a marcar sus discrepancias con la gestión del presidente Javier Milei. Después de que cuestionara las proyecciones del Presupuesto 2026 que el oficialismo logró aprobar la semana pasada en el Congreso, el dirigente de la UCR y referente del espacio Provincias Unidas renovó su reclamo a la Casa Rosada por las deudas de la Nación con las cajas previsionales no transferidas y criticó la parálisis de la obra pública.

En una extensa entrevista con Cadena 3, de Rosario, Pullaro también reveló sus diferencias con el ministro de Economía, Luis Caputo, en torno a la liquidación de los 800 millones de dólares que Santa Fe logró colocar en el mercado financiero internacional tras las elecciones legislativas de octubre.

El Ejecutivo autorizó el crédito que sacó Pullaro a nueve años, con tasa del 8,10%. Según relató el mandatario, la Nación pretendía que Santa Fe ingresara las divisas en el corto plazo o de inmediato. En la administración provincial arguyen que tienen 180 días para hacerlo y que no tienen apuro.

“Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar. Ayer estaba $1480 y cuando adquirimos los dólares estaba $1400. Esa diferencia las hubiéramos perdido. Si habría algún instrumento financiero que nos asegurara que si el dólar aumenta, Santa Fe estaría cubierta, los traemos desde luego”, remarcó Pullaro.

Dada lo volatilidad de la cotización del tipo de cambio oficial, el gobernador subrayó que el gobierno de Santa Fe traerá los dólares al país “en función del pago de certificados de obra, porque es un crédito que tiene la provincia para obra pública, no para gastos corrientes”.

Es un día histórico para Santa Fe: los mercados internacionales demostraron su confianza en nuestra provincia.



La colocación del bono SF34 por U$S 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10 %, es una señal clara de solidez fiscal, previsibilidad y trabajo serio.



Este… — Pablo Olivares (@polivares3) December 4, 2025

“Queremos que al país le vaya bien y si podemos colaborar con el gobierno nacional, lo vamos a hacer [...] Pero no queremos que Santa Fe pierda un peso. Con lo cual, hasta que no tengamos un instrumento que nos asegure que si el dólar aumenta, la plata de Santa Fe no se desvaloriza, la vamos a traer en función del pago de certificados de deuda”, puntualizó.

Pullaro, Torres y Llaryora, referentes de Provincias Unidas Soledad Aznarez - LA NACION

Al igual que Martín Llaryora, su par de Córdoba, Pullaro es uno de los gobernadores dialoguistas que tomaron distancia de la Casa Rosada. De hecho, ambos conformaron el espacio de Provincias Unidas para competir contra Milei y el kirchnerismo en las últimas elecciones de medio término. La apuesta por la tercera vía no fue redituable. De hecho, La Libertad Avanza se impuso como la fuerza más votada en Santa Fe y Córdoba.

Pese al traspié en las urnas, Pullaro, Llaryora y el resto de los gobernadores que se enrolan en Provincias Unidas -Ignacio Torres (Chubut) o Carlos Sadir (Jujuy)- se mantuvieron alineados -los Valdés (Corrientes) se abrieron- y conformaron un bloque propio en el Congreso. En la votación del Presupuesto, la mayoría de la bancada no acompañó al Gobierno y optó por la abstención. Sin embargo, su rol fue clave para que LLA consiguiera reunir el quorum para arrancar el debate.

Catorce integrantes de Provincias Unidas, el bloque que conduce Gisela Scaglia, dirigente de Pro y exvicegobernadora de Pullaro, tampoco convalidaron el polémico artículo 75, que incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.

“Yo apoyo mucho al gobierno nacional en lo que entiendo que está bien y a una Argentina que está acomodando sus finanzas y se abre al mundo, pero mi responsabilidad es defender los recursos de Santa Fe. Ahí no hay presión que pueda existir sobre mí y el gobierno”, apuntó Pullaro.

El gobernador de Santa Fe se había rehusado a reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien intentó recomponer los lazos con los mandatarios que supieron ser aliados en la Casa Rosada en la previa del tratamiento del Presupuesto en el Congreso.

Hoy, Pullaro reiteró que no pretende sentarse a dialogar con Santilli hasta que el Gobierno exhiba voluntad de resolver sus reclamos. “Hablamos mucho con Santilli. De hecho, lo hicimos la semana pasada. Yo no quiero una foto. Hay que mostrar que tenemos capacidad de resolver temas”, advirtió.

El mandatario de Santa Fe recordó que Milei cambió de interlocutores con las provincias durante sus primeros dos años de gestión y no logró resolver los conflictos. “Esta reunión la tuve con Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Nicolás Posse o Caputo, y nunca pasó nada”, cuestionó.

En ese marco, recordó que Santa Fe enfrenta un problema de stock de deuda. “La Nación nos debe de la caja de jubilaciones cerca de dos billones de pesos, o la diferencia del pacto fiscal. Y esos son muchos recursos”, aseguró.

Si bien Pullaro planteó que el Gobierno no tiene los fondos para cumplir con esas deudas, consideró que Milei debería elaborar un plan para compensar a las provincias. En ese sentido, sugirió que la Nación podría transferirle a Santa Fe terrenos federales.

“Entiendo que no tiene esa plata, pero sí tiene edificios y terrenos muy lindos en Santa Fe. O los departamentos y casas del programa, que los tomaríamos y entregaríamos esas viviendas a los santafesinos”, propuso.

Por último, Pullaro alertó sobre la parálisis de la obra pública y, sobre todo, hizo hincapié en el estado de las rutas que dependen del gobierno nacional. Es más, criticó con dureza el estado de abandono de la avenida Circunvalación del Gran Rosario. “Tiene pastos de un metro; ni los yuyos están cortando. Eso es responsabilidad del gobierno nacional”, apuntó.

Para Pullaro, puede haber siniestros. “¿Las rutas nacionales no las pueden arreglar? ¿No tienen plata? Entonces que nos las transfieran a nosotros que tenemos un plan", concluyó.

En ese contexto, dijo que a Milei le faltan recursos y tiene una mirada “ambacéntrica”, como los últimos presidentes.