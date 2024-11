Qué anunció el Gobierno tras el conflicto con Intercargo

En medio del conflicto con los sindicatos aeronáuticos, el Gobierno anunció en la tarde de este jueves la desregulación del servicio de rampas y aeropuertos, es decir, que a partir de ahora, cualquier empresa aerocomercial podrá ofrecer estos servicios, y habilitó a las fuerzas de seguridad a operar en los casos de emergencia temporal.

Las largas filas que hubo en Aeroparque por suspensión de vuelos debido al conflicto con aeronáuticos Tomás Cuesta - LA NACION

Junto al secretario de Transporte, Franco Mogetta, el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles de la medida que tomó el Gobierno de Javier Milei tras el conflicto con Intercargo, la empresa estatal responsable de una amplia variedad de servicios en tierra en los aeropuertos del país. “Se va a desregular el servicio de rampas en aeropuertos para abrirle el juego a nuevas empresas y terminar con el monopolio de Intercargo”, señaló.

Y agregó: “Se va a habilitar a las fuerzas de seguridad a explotar en casos de emergencia, y de manera temporal y excepcional, los servicios aeroportuarios, operacionales y de rampa en general. Esto quiere decir que ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero y arruinarles sus vacaciones, viaje laboral o por cualquier otra razón”, agregó.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre las fuerzas de seguridad

Por su parte, Patricia Bullrich aseguró que autorizó a la PSA a bajar el equipaje de las aeronaves retenido por el conflicto en Aeroparque: “Estoy instruyendo a la PSA y al resto de las fuerzas federales a descargar de manera inmediata el equipaje detenido en Aeroparque mientras dure la actuación excepcional motivada por esta huelga salvaje de Intercargo”.

En ese sentido, aseguró que las aeronaves irán descargando los equipajes. “Si esto sucediera en otros aeropuertos, se procederá de la misma manera. Vamos a trabajar de manera rápida y efectiva para que la gente pueda salir”, señaló.

‘’Vamos a hacer todo lo que sea para liberar a 46 millones de argentinos que pagan a los empleados de Intercargo sus sueldos, que pagan a todos aquellos que trabajan en empresas del estado, que les pagan sus sueldos y que les hacen la vida imposible. Acá se acabó. El que las hace las paga, y esta vez la van a pagar”, sentenció.

Qué dijo Franco Mogetta sobre las rutas y el servicio de rampas

El ministro de Transporte también tomó la palabra y señaló que a veces no era tanto el problema de habilitar las rutas, sino que no contaban con la posibilidad de tener servicios de rampa: “Con esta desregulación, o con este último paso, ya estamos dando lugar a que nuevos actores del servicio de rampa puedan incorporarse al mercado argentino. Esto empezó con una habilitación a las aerolíneas a prestarse el servicio entre sí, y como paso siguiente, quedaba el que estamos dando hoy, que es autorizar a nuevas empresas, aunque no sean líneas aéreas, a poder prestar los servicios en el mercado argentino”.

Asimismo, mencionó que cumplido un cierto tiempo de iniciado el trámite, la habilitación será automática. “Como también va a ser automática, a los 15 años, la renovación de los permisos para poder operar los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general”, manifestó y continuó: “Estamos autorizando, en cuanto al servicio, que, en casos de emergencias, las fuerzas de seguridad puedan prestar los servicios de rampa mientras dure esa emergencia, de manera temporal y excepcional”.