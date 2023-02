Qué dice el documento que consensuó el PJ: una férrea defensa de Cristina que posterga las definiciones electorales y hace concesiones al albertismo

escuchar

“Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar”, se titula el documento que consensuaron anoche los representantes de las distintas fuerzas del Frente de Todos y que es un espejo de las miradas divergentes que tienen Alberto Fernández y el kirchnerismo.

Las bases del escrito habían sido trabajadas en la previa del encuentro por estrechos colaboradores del Presidente en comunicación con laderos de Cristina Kirchner, pero se siguió corrigiendo hasta muy avanzada la reunión. Prueba del clima tenso que imperó en la sede del PJ, que se hizo cada vez más áspero con el paso de las horas, fue que el documento no incluyó una foto de la unidad como se esperaba.

La declaración única que se logró acordar, en definitiva, hizo un collage entre el mensaje que habitualmente suele transmitir la Casa Rosada y el relato que viene construyendo el kirchnerismo. Dice, por caso, como una concesión al Presidente: “ Estamos en un contexto internacional de incertidumbre a partir de las consecuencias de la pandemia y las guerras” . Y resalta, como quieren los seguidores de Cristina: “ Conocemos todas las demandas económicas y sociales de las que aún tenemos que dar respuestas”.

Máximo Kirchner y Wado De Pedro llegan a la reunión del PJ Tomás Cuesta

Pero hace especial énfasis en la “proscripción” de Cristina Kirchner y su supuesta imposibilidad para competir en las próximas elecciones, aunque hoy no está vedada legalmente porque la condena en el caso Vialidad no está firme. Fernández aceptó incluir un pronunciamiento contra la “proscripción” y logró que se mencione a las PASO como mecanismo válido para dirimir candidaturas.

Sin embargo, el texto no afirma que habrá necesariamente una PASO en la categoría a presidente. “Las PASO son la herramienta institucional creadas por nuestro gobierno durante el año 2010, para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común”, se limita a decir el documento, recién en los párrafos finales.

Las definiciones sobre si habrá PASO o un candidato único y sobre quiénes serán los postulantes parecen lejos de concretarse. Sobre todo con un grupo de dirigentes K que dijo que pretende que una “comisión” intente convencer a Cristina de que revea su decisión de no ser candidata “a nada”.

Alberto Fernández y Agustín Rossi, en la reunión del PJ Tomás Cuesta

El documento completo consensuado ayer dice:

“Los y las representantes de los diversos espacios que conforman el Frente de Todxs nos reunimos hoy para poner en común las estrategias necesarias para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante.

“Estamos en un contexto internacional de incertidumbre a partir de las consecuencias de la pandemia, las guerras y los conflictos por la hegemonía mundial.

“El mayor triunfo de los poderes concentrados es someter a la sociedad en el desánimo y en el enojo, en la frustración y el descreimiento. Quieren convertir una situación global muy adversa en un fatalismo del que no hay salida.

“En 2023 se enfrentarán dos modelos de país. La Argentina de un progreso compartido, democrática e igualitaria; y el anacronismo de una derecha que concibe al país como una plataforma de negocios para unos pocos. No tienen nada nuevo para decir. Repiten fórmulas que han fracasado hace décadas, salvo para enriquecer a pequeños grupos privilegiados.

“En este marco, quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado. No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular.

“En este marco, la unidad en la diversidad es un valor importante para quienes formamos parte del Frente de Todxs.

“Somos plenamente conscientes del particular momento que vive nuestra sociedad. Conocemos todas las demandas económicas y sociales de las que aún tenemos que dar respuestas concretas.

“Por eso, es tarea primordial de quienes formamos parte de este proyecto político continuar los esfuerzos para reducir la inflación, aumentar el poder adquisitivo de los salarios y trabajar en cada una de las políticas públicas necesarias para que nuestra gente viva mejor. Ese fue el contrato electoral que acordamos de cara a la sociedad en 2019 y por el cual debemos seguir trabajando.

“Estos cuatro años de gobierno se vieron atravesados por circunstancias externas, como la pandemia y la guerra, que agravaron la situación de una economía devastada y sometida a un endeudamiento salvaje por el gobierno de Macri.

“A pesar de este contexto, se realizaron esfuerzos que es necesario reconocer y reivindicar como parte de las tareas que nos tocó llevar adelante.

“Es necesario avanzar hacia una etapa que le permita recuperar al pueblo argentino la esperanza.

“Hoy más que nunca tenemos que estar al lado de cada argentino y argentina que enfrenta dificultades y trabajar junto a ellos para construir el país en el que queremos vivir los próximos cincuenta años.

“Pero para evitar un retorno de la derecha, una parte fundamental de la estrategia del Frente es reforzar la unidad en la diversidad. Articular todas las diferentes miradas del Frente de Todxs y también a quienes se quieran sumar a este proyecto por una Argentina que crezca con paz, igualdad y libertad.

“Las PASO son la herramienta institucional creadas por nuestro gobierno durante el año 2010, para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común.

“El Frente de Todxs mira a los argentinos a los ojos. Hemos atravesado enormes dificultades, pero aquí estamos construyendo el presente y el futuro. Queremos representar a los millones de argentinos y argentinas que quieren una Nación donde se promueva y proteja a quien produce y a quien trabaja; donde se creen empleos con derechos plenos que permitan el progreso individual y de cada comunidad; donde el sistema científico tecnológico y las universidades nacionales sean un orgullo para todas las personas; donde la igualdad entre varones y mujeres y el pleno respeto a las diversidades sean una realidad cotidiana; donde el federalismo sea un principio y una práctica de reducción de brechas de desigualdad, para contar con un país cada vez más justo e integrado.

“Nuevamente en 2023 el futuro del país está en juego.

“El Frente de Todxs, unido, reafirma su orgullo por las luchas y los logros del pasado; su compromiso con este complejo presente; y su voluntad indeclinable de construir una patria libre, justa y soberana.”