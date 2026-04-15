Javier Milei y sus medidas, en vivo: repercusiones de la inflación de mazo y cómo continúan las denuncias contra Adorni
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Milei: cuando toca la mala hora
No hay noticias buenas. La suerte del Presidente es esquiva dentro y fuera del país. Tenaz inflación nacional; denuncias de corrupción de funcionarios libertarios; la derrota de Viktor Orban, su amigo húngaro, el último domingo, y, encima, la encerrona iraní en la que se encuentra su aliado más poderoso: Donald Trump. Trump le hizo lo mismo a su más viejo amigo Mauricio Macri cuando este era presidente. Lo ayudaba en los trámites formales, sobre todo en el Fondo Monetario Internacional, pero las políticas internas y externas de los Estados Unidos complicaron seriamente el segundo tramo de la presidencia del líder argentino, que resultó su último trecho como jefe del Estado. A Milei también lo auxilió en el FMI para que lograra un nuevo acuerdo y lo socorrió cuando en septiembre del año pasado el peronismo ganó la provincia de Buenos Aires. Trump hizo algo más con Milei: le mostró un cheque de 20.000 millones de dólares a la sociedad argentina, pero le advirtió que solo se lo prestaría al actual presidente argentino. El cheque desaparecería si en las elecciones nacionales del siguiente mes de octubre el peronismo ganaba las elecciones. Milei triunfó ampliamente esa primavera de vértigo.
Sin embargo, es el mismo Trump que emprendió una guerra, inconclusa aún, con los criminales ayatollah de Irán. El régimen teocrático de Teherán está desabasteciendo de energía al mundo porque todavía controla gran parte del estrecho de Ormuz. Nadie se puede explicar por qué Estados Unidos no previó el control del clave Ormuz antes de comenzar la guerra; atravesar esa angosta vía marítima, por la que pasa gran parte del petróleo y el gas de varios países árabes, es todavía un riesgo que ningún barco particular quiere correr. La escasez energética se apoderó del mundo. La caída en la oferta de combustibles fósiles significó un aumento en el precio del petróleo y el gas y una inflación más alta en el mundo, también en los Estados Unidos y en la Argentina.
Alberto Fernández criticó al Gobierno por el 3,4% de inflación de marzo y apuntó contra Karina Milei
El expresidente Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei por el dato de 3,4% de inflación de marzo publicado este martes por el Indec. “¿Esto no es inflación?”, se preguntó el exmandatario en X y asoció el porcentaje de aumento del IPC con la cifra que presuntamente cobraba Karina Milei por coimas en la causa que investiga la Justicia por irregularidades en Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
“¿Esto no es inflación? Milei, el 3% que dicen que pide tu hermana ya llegó a todos los argentinos, pero en forma de inflación”, sostuvo Fernández.
“Fracaso rotundo”: críticas de la oposición por el número de inflación
Distintos sectores políticos cuestionaron este martes el índice de inflación de marzo de 3,4%, al calificar a la gestión económica del Gobierno de un “fracaso rotundo”.
“Según Javier Milei y Luis Caputo, que se dicen expertos en economía, la inflación en 2026 iba a ser cero y resulta que no para de aumentar”, expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
Quirno analizó el impacto de la guerra de Medio Oriente en la Argentina y defendió a Manuel Adorni
El canciller Pablo Quirno habló este martes por la tarde en el encuentro de AmCham, dijo que la guerra en Medio Oriente encontró al país “bien posicionado” y defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
“Estoy extremadamente ocupado en Cancillería. No pasaron seis meses desde que llegué. Tenemos un excelente jefe de Gabinete”, se limitó a decir Quirno cuando se lo consultó sobre un posible arribo a la jefatura de Gabinete.
En medio del caso Adorni, el oficialismo reveló que el 21% de los diputados no presentó su declaración jurada anual
En medio de la controversia que envuelve al jefe de Gabinete Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial no declarado, el oficialismo prepara la contraofensiva. En un documento elaborado por la Cámara de Diputados en base a la información que está publicada, se da cuenta que el 21% de los legisladores no presentó en tiempo y forma su declaración jurada anual. Tampoco lo hizo el 46% de los diputados cuyos mandatos vencieron en diciembre pasado.
Adorni tiene previsto presentarse el próximo 29 en el recinto la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión; al menos ésa es la decisión que adoptó la cúpula libertaria. La oposición se prepara para convertir la sesión informativa en una virtual interpelación al jefe de Gabinete –quien podría concurrir acompañado del presidente Javier Milei- y, consciente de ello, el oficialismo también alista su contraataque.
La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 9,4% en el año, según el Indec
La inflación de marzo volvió a acelerarse, lleva diez meses sin bajar y fue de 3,4%. Se trata de la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre, acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto. El Gobierno y los economistas privados creen que en este mes finalmente se ralentizará.
El incremento interanual llegó a 32,6%, según informó el Indec. El mismo trimestre, pero de 2005, había acumulado un 8,6% frente al 9,4% de este. El dato de marzo fue mayor al esperado por el mercado (3%), pero además se aceleró una décima la inflación núcleo (3,2%), que no contempla regulados y estacionales. Los capítulos que más aumentaron fueron Educación (12,1%); Transporte (4,1%) y Vivienda, Agua, Electricidad, gas y otros combustibles (3,7%). Los alimentos subieron 3,4% (en la carne, que habría aflojado en abril, hubo alzas de hasta el 8%). Hay regiones del país (noroeste y noreste) que tuvieron una inflación del 4% en el mes.
Santilli sumó a Karina Milei a una cumbre con gobernadores aliados y volvió a respaldar a Adorni
En medio del revuelo interno que provoca en la cúpula del poder el caso Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, organizó una reunión entre Karina Milei, la funcionaria más influyente del Gobierno, y dos mandatarios aliados: Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Al encuentro que se realizó en la Casa Rosada también concurrió Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la hermana del presidente Javier Milei. A lo largo de la charla, los representantes del Ejecutivo y los gobernadores analizaron temas de la coyuntura nacional.
Con el aval de Milei, Adorni ya prepara una defensa judicial para su exposición en el Congreso
La presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso para dar su informe de gestión el próximo 29 de abril ya se prepara, por estas horas, en la Casa Rosada con dos equipos que trabajan en forma paralela, según confirmaron a LA NACION fuentes del Ejecutivo.
Por un lado, un grupo se ocupa estrictamente con temas de gestión y, por otro, se armó una mesa que está abocada a las causas judiciales que involucran al gobierno, y al que apuntaron en sus preguntas desde diferentes espacios de la oposición.
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