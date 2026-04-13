Misiones: La Libertad Avanza busca eliminar un impuesto que se cobra a cada camión que ingresa con mercadería

POSADAS.– La Libertad Avanza (LLA) de Misiones presentó un proyecto de ley para eliminar el polémico sistema por el cual el fisco provincial le cobra anticipo de Ingresos Brutos a cualquier camión que ingresa al territorio provincial.

Estos puestos de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) se asemejan a controles fronterizos y están en los tres límites que la provincia tiene con Corrientes: Ruta Nacional 2, Ruta Nacional 12 y Ruta Nacional 14.

“Queda terminantemente prohibido exigir cualquier pago como condición para ingresar mercadería a la provincia”, indicó el comunicado de LLA-Misiones, sobre el poryecto de Ley presentado por Adrián Nuñez.

Nuñez es el jefe político de LLA-Misiones y vicepresidente de la Legislatura. Su intención es impulsar el tema en la agenda en las sesiones ordinarias que arrancan el próximo 1° de mayo.

Hace una semana, Nuñez, presentó otro proyecto que apunta desarmar el esquema electoral que el Frente Renovador de la Concordia, liderado por Carlos Rovira, utiliza con éxito para ganar elecciones en forma ininterrumpida hace más de 20 años: la Ley de Lemas.

Tanto la eliminación de la Ley de Lemas como ahora esta iniciativa para desarmar el polémico y eficaz esquema tributaria de Misiones, cuentan con aval explícito de la Casa Rosada, le dijo Nuñez a LA NACIÓN.

Misiones es la 8° provincia que más recauda en Ingresos Brutos, y la eficacia de su sistema recaudatorio es tal, que su recaudación iguala a las de Corrientes, Chaco y Formosa juntas por este gravamen, que en cualquier provincia no petrolera explica más del 90% de los ingresos.

El proyecto de Ley propone modificar los artículos 17° y 161° del Código Fiscal de Misiones. LLA y la oposición cuentan con minoría, ya que el oficialismo controla al menos 21 de los 40 legisladores del unicameral provincial.

Conocido como la “Aduana Paralela”, este régimen es legendario en los ámbitos empresariales, políticos y tributarios que tienen algún vínculo con Misiones, porque no se replica en ninguna de las otras 23 jurisdicciones del país.

Muchas empresas extra zona, generalmente marcas de consumo masivo o proveedoras de insumos como cemento o acero, han cuestionado el sistema y hasta lo han llevado a los tribunales, obteniendo fallos a favor.

Saldos a favor

Misiones es conocida por la enorme acumulación de “saldos a favor” de Ingresos Brutos, que la tienen como la número 1° en el ranking, por lejos, desde hace años.

¿Qué son los saldos a favor? Las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cobran Ingresos Brutos y para percibirlo van realizando cobros por cualquier giro en una cuenta bancaria. A lo que, en el caso de Misiones, se suma los cobros de la “Aduana” por ingresar la mercadería física.

Según una presentación de la Agencia Tributaria de Misiones, el fisco misionera recauda más que Corrientes, Chaco y Formosa juntos

La única forma de achicar este saldo a favor es que el fisco lo devuelva (nunca lo hace en tiempo y forma) o conseguir la “exclusión”, que significa una suerte de permiso por el cual el fisco se abstiene de retener Ingresos Brutos por un tiempo. Misiones es conocida a nivel país por ser muy remisa a dar la “exclusión”.

“Pagás de más, acumulás saldo a favor. Plata tuya que el Estado te retiene. Esa plata inmovilizada no se puede invertir, no se puede usar para contratar personal, no se puede usar para crecer”, sentenció Núñez al explicar el espíritu del proyecto.

En el proyecto de Ley, Nuñez propone que los “saldos a favor” de Misiones se achiquen en más de 10 veces, y que representen no más de el equivalente a un mes (en promedio) de lo que el contribuyente paga en Ingresos Brutos (se tomará el promedio del pago de 6 meses).

El proyecto contempla que si se pasa ese límite, automáticamente el fisco provincial debe otorgar la “exclusión”.

“Esto no es ideología, es legalidad. El estado no puede cobrar más de lo que la ley dice. La aduana paralela y los saldos a favor se tienen que terminar”, concluyó Núñez.

Sin embargo, al ser consultado por LA NACIÓN sobre cómo puede sostener el superávit fiscal de la provincia, terminando con semejante fuente de ingresos, Nuñez admitió que no tenían aún pensado cómo resolver ese dilema.

“Los saldos a favor no son fondo legítimos de la provincia. Si vos lo tenes afectado al gasto operativo estás en serios problemas. No tiene sustento legal. Es exceso de impuesto. Otro tema es la deuda de 14 meses que habrá que ver como lo resolverá la provincia”, indicó Nuñez, en referencia a un estudio que se publicó hace dos años, que indicaba que Misiones tenía acumulado el equivalente a 14 meses en saldos a favor, contra entre 2 y 4 del resto de las jurisdicciones.

Desde el gobierno de Misiones evitaron confrontar con Nuñez, pero uno de los argumentos que esgrimen siempre las autoridades, es que Misiones está castigada con el reparto de la coparticipación federal, por la que tiene una alícuota incluso inferior a Formosa, que tiene menos de la mitad de los habitantes. También recibe menos que Corrientes y Chaco, con menos población.

La coparticipación es una de las reformas pendientes que aguarda el federalismo, con provincias que perderían y otra (como Misiones) que ganarían en un “barajar y dar de nuevo”.

La Constitución de 1994 mandó a hacer una nueva Ley a más tardar en 1996, pero pasaron 30 años y no se resuelve porque la reforma debe contar con el consenso de todas las provincias y aquellas destinadas a perder, no aprueban el debate.

El presidente Javier Milei volvió a introducir esa reforma en uno de los 10 puntos del Pacto de Mayo, que se firmó el 9 de julio de 2024.

“Si me arreglan la Coparticipación yo puedo bajar impuestos y bajar Ingresos Brutos”, le dijo a LA NACION, en 2017, Miguel Ángel Thomas, considerado el “padre” de la Aduana Paralela.

Una curiosidad es que Adrián Nuñez, que ahora quiere terminar con el sistema, es un abogado experto en temas tributarios y ayudó a municipios de Misiones a creaer regímenes de percepción anticipada de tasas similares a los que ahora quiere terminar.

Conocido por ser implacable también en el cobro de deudas de empresas con la Municipalidad de Posadas, ahora Nuñez es el jefe Libertario en Misiones y está del lado del contribuyente.

“Pagás de más, acumulás saldo a favor. Plata tuya que el Estado te retiene. Esa plata inmovilizada no se puede invertir, no se puede usar para contratar personal, no se puede usar para crecer”, sentenció el abogado de 49 años, que desafía como nunca antes en este siglo al poder de Carlos Rovira y la Renovación misionera.