Milei cierra AmCham acompañado por Adorni, a un año de la salida del cepo pero con la inflación arriba de 3%

Javier Milei tendrá este martes un encuentro cara a cara en el summit de AmCham con el círculo rojo político y empresarial de la Argentina. Arribará con su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el centro de la polémica por su falta de explicaciones respecto de su patrimonio y sus viajes desde hace semanas. Los murmullos sobre la figura del ministro coordinador corrieron como agua en los pasillos del Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se hace el evento.

El Presidente llega en un día particular al encuentro porque hoy se cumple justo un año de que su administración decidió salir del cepo al dólar, uno de los hitos más importantes de su gestión en materia económica -Milei lo celebró esta mañana-, pero también a solo unas horas de que se conociera un número de inflación de marzo de 3,4%, que lleva el acumulado de 2026 a 9,4%. Esto cuando el Gobierno había estipulado 10,1% para todo el año en el Presupuesto.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, dijo el Presidente y anticipó que de eso hablará en el foro.

INFLACIÓN

El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.

VLLC!



PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026

El oficialismo sabe que el establishment económico sonríe ante su plan, por eso los personajes de la Casa Rosada que pasaron por acá pidieron respaldo ahora, en un momento de tensiones para la administración libertaria. La contracara, avisan a este sector, es el kirchnerismo.

En la previa, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya advertido del número de inflación que se podía venir, buscó imprimirle también esperanza al futuro. “Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”, arengó el funcionario, que por estas horas ve cómo cae la recaudación y cómo se suman reclamos de distintos sectores aquejados por el ajuste: los gobernadores acá en el foro, que pidieron baja de impuestos; los intendentes (sobre todo los peronistas), que reclaman obras públicas; los pacientes con discapacidad, que se fueron a quejar afuera del Palacio de Hacienda por el retraso en los pagos de las prestaciones; los choferes de colectivos...

El tono de esperanza hacia adelante Milei lo acarrea desde la semana pasada, cuando pidió “paciencia” a quienes todavía no sienten las bondades de su plan económico, pero insistió con que el rumbo es el correcto y con que cambiarlo implicaría “dinamitar lo logrado”.

En la Casa Rosada se multiplican los dardos a los medios y se convencen de que el plan trazado tiene que funcionar. En estos últimos días, en Balcarce 50 dijeron saber que el primer trimestre del año iba a ser difícil, pero se mostraron seguros que desde abril comenzará un respiro.

El gobierno de Milei, dicen los analistas, tiene también un desafío en materia de empleo. Uno de los grandes ausentes de esta jornada fue el secretario de Trabajo, Julio Codero, que canceló su participación. Fuentes oficiales consultadas por LA NACION alegaron que Cordero no pudo participar de AmCham porque se quedó trabajando en temas procesales de la reforma laboral, que en parte quedó suspendida tras un amparo que presentó la CGT y que consiguió aval de la Justicia.

Antes de Milei, también hablaron el ministro del Interior, Diego Santilli; y el canciller Pablo Quirno, que no pudieron esquivar responder por Adorni, pero volvieron a darle su apoyo, cuando los hermanos Milei siguen abroquelados en el respaldo al jefe de Gabinete.