El dibujante Nik recibió una carta documento por parte de un estudio de abogados estadounidenses que defiende a una empresa radicada en ese país y a Tomás Massa, hijo del actual ministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa. Ante eso, el creador de Gaturro mostró qué dice parte de la notificación, que anticipa una posible acción legal por calumnias y difamación.

La carta documento remitida a Nik, cuyo nombre real es Cristian Dzwonik, tiene el membrete de la firma legal Salcedo, radicada en Miami, y el asunto “Cese y desista - carta por difamación”, un recurso en el que se solicita al destinatario que finalice determinada conducta considerada injuriosa.

Más abajo en el texto, se precisa los clientes que representa el bufete estadounidense: “Se lo notifica que esta firma asesora al Sr. Tomás Massa, individualmente, y a Be Smart Mobile SRL, una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Florida”. Se trata del hijo mayor de Sergio Massa, que el año pasado rescindió un contrato para viajar a la Copa del Mundo de Qatar como comentarista para la empresa mencionada en la carta documento, radicada en los Estados Unidos pero con financiamiento y gerencia argentina, que tenía un convenio con la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), para generar contenido sobre el equipo argentino para la plataforma Mundo Selección.

En noviembre del año pasado, el caricaturista Nik, que suele realizar publicaciones críticas sobre peronismo y el kirchnerismo en sus redes sociales, compartió en X (antes Twitter) una imagen de la familia Massa donde estaban el actual ministro, su esposa Malena Galmarini —actual titular de AySA— y Milagros y Tomás, sus hijos de 21 y 18 años respectivamente, con este texto: “Para VOS no hay dólares. Para vos, verlo por TV. Para el hijo de Massa, dólares, Qatar, pasaje en primera bancado x AFA, YPF y AA. Vacunas, ellos primero, VIP. Fiestas en pandemia, ellos sí, vos jodete. Patrimonios, ellos millonarios, VOS pobre. Memoria”, decía el tuit que cerró con un hashtag referido al hijo del presidente, de 17 años por entonces: “#NiñoÑoqui”.

Más tarde, Nik volvió a usar ese hashtag para una segunda publicación donde imaginaba una charla entre dos hinchas: “-Argentina ya está en Qatar. -¿La selección de Scaloni? - No, el hijo de Massa, Brancatelli y toda la planta de la TV Pública. Esos sí que son una ‘selección’. VOS no, ELLOS sí. En dólares, y con la TUYA. - Ahora me siento un PELOTUDO. - Bienvenido. #NiñoÑoqui”.

La carta documento recibida por el dibujante más de un año después del episodio vuelve sobre aquellos comentarios vertidos en redes sociales, que llevaron al hijo menor de los Massa a desistir del trabajo, aunque negó las acusaciones: “Es una empresa privada. No eso que andan diciendo de que todo esto es público, de que es con plata pública”.

Desde el estudio Salcedo advirtieron a Nik que sus comentarios fueron considerados “difamatorios” por sus clientes y podrían acarrearle consecuencias legales: “Actualmente estamos considerando iniciar acciones legales para buscar compensaciones proporcionales, incluidas medidas cautelares [destinadas a impedir que el dibujante haga comentarios similares en el futuro] y recuperar los daños causados por sus conductas judiciables”.

“Por favor note que sus declaraciones le causaron daños irreparables a nuestros clientes. Los daños y perjuicios solicitados por nuestros clientes incluyen, pero no se limitan a, compensaciones y penalidades”, continúan. Luego, hacen un repaso de los comentarios de Nik sobre Tomás Massa y Be Smart Mobile, a los que señalan como “conductas impropias y prohibidas”.

El dibujante respondió a la carta documento con un largo texto en el que se dirigió a la madre de Tomás Massa, Malena Galmarini: “Hola Malena Galmarini, me llegó una carta documento de tu hijo Tomás ‘Toto’ Massa (aclaremos que es un ciudadano argentino mayor de 18 años, porque algunos lo siguen mencionando como ‘niño’). La carta dice que se me va a perseguir judicial y punitivamente, y que podría ser procesado, por haber opinado sobre el viaje de tu hijo al Mundial Qatar 2022″.

#BuenLunes Hola Malena Galmarini @MalenaGalmarini Me llegó una carta documento de tu hijo Tomás “Toto” Massa (Aclaremos que es un ciudadano argentino mayor de 18 años, porque algunos lo siguen mencionando como “niño”). La carta dice que se me va a perseguir judicial y… pic.twitter.com/GIwgGX47le — Nik (@Nikgaturro) December 4, 2023

“¿Malena, por qué me llega una carta en inglés, y desde un poderoso estudio de abogados radicado en EE.UU.? ¿La familia del Presidente que iba a manejar la Argentina no confía en la Justicia de su propio país?”, continúa el mensaje, en el que se hace una serie de preguntas como: “¿Está prohibido opinar en la Argentina?”. Además, asegura que muchos “tuiteros argentinos” que opinaron sobre temas de la familia Massa fueron víctimas de diversos allanamientos en sus domicilios y denunciados por la jueza María Servini.

