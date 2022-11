Sergio Massa habló sobre el polémico viaje de su hijo Tomás al Mundial de Qatar con la AFA: “Lo cuestionan solo por ser hijo de”

escuchar

El titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, habló esta mañana y además de sus proyecciones para llegar a un 3% de inflación en el mes de abril, hizo alusión a la polémica desatada la última semana por el viaje de Tomás “Toto” Massa al Mundial de Qatar 2022 como creador de contenido para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mediante una empresa estadounidense. El ministro sostuvo que él no tuvo nada que ver con la contratación de Tomás, y que las duras críticas cayeron sobre él porque “es hijo de”.

“Para un chico de 17 años que se fue a trabajar, encima elegido entre 40 que se postularon para ese lugar es muy difícil entender que le cuestionen que se fue a trabajar en un proyecto muy motivante y que le gusta solo por ser hijo de...”, dijo Massa al ser consultado sobre si su hijo ya había vuelto a la Argentina en diálogo con Radio Futurock.

En ese sentido, sostuvo, además que los gasto del viaje de “Toto” no tenían relación con cuentas del sector público ya que “viajó contratado con los gastos pagos por quienes lo contrataron”, o sea “por una empresa que ni siquiera es argentina, es de Estados Unidos, y que le pagó a la AFA los derechos de la selección”.

Tomás Massa, el hijo de Sergio Massa https://www.instagram.com/p/Ck9hBgGM_Cr/?utm_source=ig_web_copy_link

La empresa tiene sede en Miami (Estados Unidos) y se llama Be Smart Technologies, aunque figura como Be Smart Mobile LLC. Se trata de una startup que recibió 420.000 dólares de financiación en 2017 y que tiene gerenciamiento argentino. Su CEO y fundador es Nicolás Fernández.

Por otro lado, Sergio Massa detalló cómo fue que se enteró de la noticia cuando Tomás Massa le fue a mostrar un contrato y la oportunidad que había obtenido. “El vino un dia y dijo ‘tengo esta oportunidad’, y nosotros con Malena [Galmarini] pensamos que nos estaba contando algo imposible, y faltando ocho días dijo que quería que nosotros le revisemos el contrato porque tenía que tomar la decisión y le dijimos, ‘lo vamos revisar y ver porque sos menor’, pero nos dijo ‘no porque en la legislación de Estados Unidos a los 16 ya podés firmar contratos laborales’”.

Así, volvió a insistir que el cuestionamiento a su hijo de 17 años no fue “porque se iba a trabajar, ni un viaje turístico”, sino “simplemente por ser hijo de alguien”. Finalmente, agregó que no le dijo que volviera, sino que “él tomó la decisión porque terminó viendo que algo que era contra él terminaba afectando a todo el equipo de trabajo y a la marca”.

Qué dijo Tomás Massa sobre su contratación

Consultado sobre quién es su empleador en la empresa con contrato con la AFA para generar contenido audiovisual, Tomás explicó que se trata de una firma con sede en “Florida, Estados Unidos”. “Es una empresa privada. No eso que andan diciendo de que todo esto es público, de que es con plata pública. Tiene un convenio con la AFA, lo que hace que nosotros hagamos el contenido con la selección”, afirmó en una entrevista con Radio Urbana Play.

Tras ello se refirió a las críticas en redes sociales en donde lo catalogaron como “niño ñoqui” en alusión a que habría obtenido esa oportunidad gracias a las “influencias” de sus padres y pese a su corta edad. “Al final con el tiempo, ya son 17 años de vida...”, aseguró sobre los insultos y continuó: “Uno termina dándose cuenta porque ya son 17 años continuos en los que no pude hacer tal o cual cosa sin que la gente opine”.

En ese sentido, mencionó que se siente en paz y con la “conciencia limpia” por aceptar la propuesta de Mundo Selección. “Estoy 100% tranquilo, sé que lo que hice no tiene nada que ver con lo que la gente putea, tengo la conciencia limpia de lo que hago y estoy feliz porque es un proyecto que me ilusiona”, indicó.

Por otro lado, contó que no sabe si este trabajo es lo que quiere hacer tras concluir el secundario y que viajó al partido amistoso de la selección frente a Emiratos Árabes un día después de haber terminado las clases. “No sé si es a lo que me quiero dedicar, pero tampoco te digo que no. Terminé el colegio el día anterior en el que tomé el vuelo para Abu Dhabi. Me gustó este proyecto y acá estoy”, explicó y agregó: “No me meto en lo que no conozco, pero de deporte un poquito sé”.

