Este estadio que ganó popularidad en los últimos años es escenario de artistas nacionales e internacionales para distintos públicos
- 3 minutos de lectura'
El Movistar Arena da shows todas las semanas. Este es un espacio que ganó mucho público en los últimos años no solo por su calidad en el sonido, sino también por su comodidad en los accesos y la oferta que entrega en gastronomía, la visibilidad al escenario y los artistas que aterrizan en este espacio.
Es un lugar que tiene una capacidad para alrededor de 15.000 personas y es uno de los escenarios más convocantes en los últimos años. Sus próximas fechas incluyen tanto artistas nacionales como internacionales. En este sentido, muchos se preguntan cuál es la agenda de shows para esta semana.
Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de la semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2026
Esta semana en particular, hay tres shows. Estos son:
|Fecha
|Artista / Evento
|Entradas
1, 2 y 3 de mayo
Ricardo Arjona
Dónde queda el Movistar Arena
El Movistar Arena se encuentra en el barrio porteño de Villa Crespo, junto a la cancha de Club Atlético Atlanta. Más precisamente, su dirección es Humboldt 450. También cuenta con una entrada de ingreso Av. Corrientes 6094.
Cómo llegar al Movistar Arena
La ubicación que tiene este estadio le permite tener una gran accesibilidad, especialmente en transporte público. A continuación, todas las formas de llegar al Movistar Arena y sus principales accesos:
Colectivos:
- 19, 34, 42, 55, 65, 71, 76, 78, 90, 93, 111, 127, 176. También hay paradas del Metrobus en avenidas cercanas como Av. Corrientes y Av. Juan B. Justo, en cercanía al Movistar Arena.
Trenes:
- San Martín (estación Villa Crespo).
- Urquiza (estación Federico Lacroze).
Subte:
- Línea B (estación Dorrego).
Estas opciones permiten llegar al Movistar Arena desde diferentes puntos de la ciudad y son las vías recomendadas para los asistentes a los eventos.
A su vez, se puede ir en auto al estadio, aunque puede ser difícil encontrar lugar para estacionar por la alta demanda de la zona. Los accesos vehiculares principales son Av. Corrientes y Humboldt. Desde el centro porteño se recomienda tomar Av. Corrientes hacia el oeste hasta llegar al barrio de Villa Crespo. También es posible acceder desde el norte por Av. Juan B. Justo.
Cabe recordar que el Movistar Arena cuenta con un estacionamiento dentro de su predio exclusivo para los asistentes de sus shows. Este está gestionado por Seeker Parking, donde se puede reservar y asegurar el lugar con anticipación. Su valor ronda los $8000 por evento.
Otras noticias de Agenda
Sombra, drenaje y mobiliario. Así será el nuevo parque de la Ciudad con más de 15.000 metros cuadrados
Cerrado hace 23 años. Estos son los planes del gobierno para recuperar el mirador más alto de la Ciudad
“Cuidar esa herencia”. Estas son las obras de restauración de una de las mayores joyas arquitectónicas de la Ciudad
- 1
Asesinaron a dos personas en el set de la serie colombiana Sin senos sí hay paraíso
- 2
La mamá de Fabián Cubero habló de la conflictiva relación de su hijo con Nicole Neumann y fue tajante
- 3
“Profunda consternación”: el fuerte malestar de los trabajadores del Teatro La Fenice de Italia por los dichos de Beatrice Venezi
- 4
Vive como un ermitaño y su vida es hermética, el misterioso regreso de Tom Waits