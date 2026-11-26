El Senado debate este jueves la reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei, una iniciativa que tiene como eje principal la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027.

El proyecto llegó al recinto luego de obtener dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, tras una negociación que obligó al oficialismo a introducir modificaciones sobre el texto original para reunir los apoyos necesarios.

Patricia Bullrich firmando el dictamen @PatoBullrich

Uno de los cambios centrales es la suspensión de las PASO durante un año. Según el texto se trata de una medida excepcional, mientras que el resto de las reformas tendría carácter permanente.

La iniciativa incorpora además ficha limpia, mecanismo que impediría presentarse a cargos electivos a quienes tengan una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a hechos de corrupción.

Otro de los puntos relevantes era el sistema de adhesiones electorales, conocido como colectoras o acoples. Sin embargo, el oficialismo decidió retirarlo del proyecto luego de que varios sectores de la oposición expresaran reparos y condicionaran su respaldo a ese cambio.

El texto acordado también fija un tope del 50% para determinados esquemas de financiamiento de propaganda y revisa algunos aspectos del modelo inicialmente planteado por el oficialismo respecto de una mayor participación del financiamiento privado.

Entre otros ajustes que contempla figura la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. De aprobarse la iniciativa en ambas Cámaras, quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral decidir sobre su realización.

Sesión en el Senado por la reforma electoral Santiago Filipuzzi

La legislación vigente, establecida por la Ley 27.337 e incorporada al Código Electoral Nacional (Ley 19.945), exige la celebración de dos debates antes de las elecciones generales, uno de ellos en una capital provincial, y un tercero en caso de balotaje.

Además de disponer su transmisión obligatoria por los medios estatales, prevé sanciones para los candidatos que no participen, como la pérdida de espacios de publicidad audiovisual y la colocación de un atril vacío para dejar constancia de su ausencia.

Por último, la iniciativa del oficialismo dispone la eliminación de la veda electoral, no solo en términos discursivos, en medios y redes sociales, sino también las restricciones que hasta ahora regían en comercios, o actividades culturales.