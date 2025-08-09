Qué dijo Javier Milei en la cadena nacional: sus frases más destacadas

El presidente Javier Milei encabezó esta noche una cadena nacional en la que apuntó en duros términos contra los legisladores que respaldaron con sus votos los recientes proyectos de ley que obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados, entre ellos, el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Así, bajo el argumento de resguardar el equilibrio fiscal, el mandatario justificó su veto a las leyes que estipulan un aumento previsional, la prórroga de la moratoria y la emergencia en discapacidad.

A lo largo de su discurso, el Presidente anunció que en los próximos días impulsará dos medidas para “amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno”.

Así, anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley para “penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”

A continuación, sus principales frases: