El riesgo país perfora los 500 puntos básicos por primera vez desde enero

El riesgo país perfora este lunes la barrera de los 500 puntos básicos. La reacción llega en un contexto para los mercados emergentes más favorable, y luego de que la semana pasada Fitch Ratings subiera la nota de la deuda soberana argentina. Ahora, el mercado local está pendiente de que otras calificadoras de riesgo puedan seguir sus pasos en las próximas semanas.

En las primeras negociaciones de la jornada, el índice de riesgo país retrocede 12 unidades y se ubica en 498 puntos básicos (-2,35%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Es el valor más bajo desde finales de enero, cuando el indicador elaborado por el JP Morgan llegó a tocar piso en 484 puntos básicos, luego de que el Banco Central (BCRA) se mostrara firme con la política de acumular reservas internacionales.

Sin embargo, desde entonces el índice había vuelto a tender al alza y hasta llegó a posicionarse nuevamente arriba de los 600 puntos en abril, luego de que la guerra en Medio Oriente aumentara la incertidumbre en el mercado financiero global. Pero el cambio de nota de la deuda argentina de CCC+ a B- por parte de Fitch fue un catalizador a favor de la Argentina.

“Por primera vez desde 2018, la Argentina recuperó una calificación B-. Fitch Ratings dio el primer paso y elevó la nota soberana, apoyada en la consolidación fiscal, la acumulación de reservas y el avance de reformas estructurales. No es un dato menor: marca el inicio de una narrativa crediticia diferente, aunque el consenso de agencias todavía no acompañó y el promedio se mantiene en CCC+“, explicaron desde la sociedad de bolsa GMA Capital.

De esta manera, el riesgo país no solo marca uno de los valores más bajos de la gestión de Javier Milei, sino que además hay que remontarse a junio de 2018 para encontrar valores similares. Esto se debe a la recuperación que tuvieron los bonos soberanos de deuda, que este lunes trepan hasta 0,5% en el caso de los Bonares (AL41D) y del 1,2% entre los Globales (GD46D).

“La baja del riesgo país coincide con la suba de la calificación, pero también con un mejor clima internacional. Los emergentes en general están empezando a tener algún impacto positivo, ante la idea de que la guerra en Medio Oriente empiece a llegar a su fin”, sumó Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas.

En una rueda positiva a nivel internacional, la Bolsa porteña arranca la semana con una suba del 1% y cotiza en 2.796.766 unidades, unos US$1876 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+0,7%). En el panel principal, se destacan las acciones de YPF (+3,1%), Pampa Energía (+2,1%) y Grupo Financiero Galicia (+1,8%).

Los números en verde también se contagian entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), sobre todo entre las compañías energéticas. Los papeles de YPF lideran la rueda con una suba del 2,9%, seguidos por los de Pampa Energía (+2,5%) y Edenor (+2,4%).

Fitch Ratings cambió la nota de la deuda soberana argentina, y el mercado está al pendiente de que otras calificadoras de riesgo sigan sus pasos DFA - DFA

“En la renta variable, el foco durante esta semana seguirá puesto en cómo evoluciona el conflicto en Medio Oriente. Ya que una escalada podría afectar a los activos locales por la mayor aversión global al riesgo. Por el lado corporativo, habrá una agenda cargada de presentaciones de balances en las empresas del Merval", remarcaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).