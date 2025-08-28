Qué dijo Javier Milei sobre el ataque a piedrazos en Lomas de Zamora

“Es un placer estar”, dijo, entre risas, Javier Milei al inaugurar su discurso esta mañana ante el Consejo Interamericano de Comercio. Presente en el hotel Alvear junto a los principales funcionarios de su gobierno luego de ser agredidos a piedrazos en una caravana de campaña realizada en Lomas de Zamora este miércoles, el Presidente, también en tono jocoso, agregó: “Todavía conservo los reflejos”.

Javier Milei en el Consejo Interamericano de Comercio

“Como todos saben, ayer en una situación de campaña vivimos una situación aberrante. Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras sobre nosotros”, revivió Milei. En el encuentro con empresarios, el Presidente subrayó: “Esto se dio en un contexto de burdas operaciones difamatorias: cuando nos metimos a la política sabíamos que iba a ser difícil”.

Discurso del Presidente Javier Milei en el CICYP 2025 Captura de video

“Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos y que permitiríamos que los niños compren armas por Internet”, enfatizó el líder de LLA. “También hablaron de incesto y zoofilia”, enumeró.

“Porque la casta está enquistada en el Estado desde hace décadas y van a hacer lo que sea para defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y que junto al círculo rojo iban a difamarnos, injuriarnos y calumniarnos”, sentenció Milei.

Antes de hacer mención al rumbo económico del país, el Presidente se refirió a los incidentes en Lomas de Zamora como “una opereta más de la casta y, tal como todas las anteriores, una nueva mentira”.

¿Qué pasó en Lomas de Zamora?

La caravana proselitista de Javier Milei por el municipio de Lomas de Zamora terminó el miércoles abruptamente en medio de graves incidentes protagonizados por simpatizantes kirchneristas que arrojaron objetos al paso de la camioneta

Algunos de los piedrazos, según reconstruyeron las imágenes, pasaron muy cerca del Presidente

La custodia policial lució desbordada por la situación

El Ministerio de Seguridad aseguró que identificó a los tres responsables y evalúa hacer una denuncia

El momento de los piedrazos contra Milei

El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich aseguró haber identificado a algunos de los responsables detrás del ataque y evalúa hacer una denuncia penal.

Según fuentes de la cartera, hasta el momento lograron identificar que en la zona hubo “barras”, “concejales”, e incluso funcionarios del intendente Federico Otermín. El miércoles por la tarde, en su cuenta de X, la ministra describió el episodio como un “ataque organizado” por parte del kirchnerismo.