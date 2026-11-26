El Senado le dio media sanción al proyecto de Reforma Electoral impulsado por el gobierno de Javier Milei, que introduce una serie de modificaciones en las reglas que rigen los procesos electorales en la Argentina. A la espera de que se conozca el texto definitivo aprobado por la Cámara, entre los principales puntos de la iniciativa figuran la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los cambios en las condiciones para postularse a cargos electivos, el financiamiento de la publicidad electoral y la eliminación de las restricciones que se aplican durante los días previos a los comicios.

A excepción de la suspensión de las PASO, que tendrá una vigencia de un año, todas las modificaciones previstas en el proyecto tendrán carácter permanente en caso de que la iniciativa sea aprobada también por Diputados.

“El Gobierno y la ciudadanía pueden estar tranquilos y no vivir de elección en elección. Ojalá en la Argentina se vote en un solo día en todas las provincias. Ya en febrero comienzan las primeras elecciones”, afirmó Patricia Bullrich antes de ingresar al Senado.

Cuáles son los principales puntos de la Reforma Electoral

Suspensión de las PASO

El proyecto establece la suspensión por un año de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el mecanismo electoral mediante el cual se definen las candidaturas de las agrupaciones políticas de cara a las elecciones generales. A diferencia del resto de las modificaciones, la medida tendrá un carácter transitorio y no implica la eliminación definitiva de las primarias.

Incorporación de ficha limpia

La reforma contempla la incorporación del régimen de “ficha limpia”, que establece la inhabilitación para postularse a cargos electivos de aquellas personas que tengan una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos vinculados con la corrupción.

Eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales

Otro de los cambios que introduce el proyecto es el fin de la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a presidente. De convertirse en ley, la decisión sobre su realización quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral.

La normativa vigente, establecida por la Ley 27.337 e incorporada al Código Electoral Nacional, dispone la realización de dos debates antes de las elecciones generales, uno de ellos en una capital provincial, y un tercero en caso de que haya balotaje.

La legislación actual también establece la transmisión obligatoria de los debates por los medios estatales y contempla sanciones para aquellos candidatos que no participen, como la pérdida de espacios de publicidad audiovisual y la colocación de un atril vacío durante el encuentro para dejar constancia de su ausencia.

Eliminación de la veda electoral

La iniciativa prevé eliminar la veda electoral y, con ella, las restricciones que rigen en torno a los comicios. La modificación no solo alcanza a las manifestaciones y expresiones de carácter electoral en los medios de comunicación y las redes sociales, sino también a las limitaciones que hasta ahora se aplicaban sobre determinadas actividades comerciales y culturales.

Cambios en el financiamiento de la publicidad electoral

El proyecto incorpora modificaciones en el esquema de financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, para el cual establece un tope del 50%.

Modificaciones en las elecciones de parlamentarios del Mercosur

El texto también incluye una serie de cambios vinculados con las elecciones de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur).