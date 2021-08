“¡Que hable Fabiola!”. Viviana Canosa cruzó a la primera dama por los festejos en Olivos

Tras las declaraciones de hoy de Alberto Fernández sobre el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez, en Olivos, Viviana Canosa apuntó con dureza contra el Presidente y le pidió explicaciones de lo sucedido a la primera dama.

“¿Fue un error? No, fue un delito. A ver si entienden que es un final de época y que no pueden mentirnos más en la cara. ¿Qué más quieren que hagamos?”, sentenció Canosa al inicio de su programa televisivo.

A lo largo de su editorial, la periodista también cuestionó el accionar de la primera dama. “Esto que hizo el Presidente no lo podemos permitir más. Que no solo hable Alberto, que hable Fabiola, que hable la primera dama. Señora, usted no tenía ningún atributo”, señaló Canosa.

“Yo defiendo a la Patria por un sueldo. Creo en la Patria y vengo de una familia de bien. Porque la gente se fundió, mientras entraban todos a la Quinta de Olivos. Todos tenían una vida que nosotros no podíamos tener”, agregó la conductora.

El descargo de Fernández

Alberto Fernández encabezó un acto en Olavarría donde habló por primera vez tras la confirmación del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos, mientras regía el aislamiento estricto de 2020 por la pandemia de coronavirus.

“El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que los que evidentemente tuve”, manifestó Fernández.

“Hoy [Santiago] Cafiero explicó esto. Todos lo supieron porque lo contamos. No ocultamos nada. Pero esto lastimó a mucha gente. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”, concluyó el Presidente al respecto.

