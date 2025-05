Qué le respondió Luis Caputo a Ricardo Darín sobre el precio de las empanadas

Una declaración de Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand generó una reacción directa desde el Ministerio de Economía. El actor había hecho un comentario en tono crítico sobre el precio de una docena de empanadas, que según su experiencia reciente en un restaurante, costaban $48,000. La frase se viralizó rápidamente en redes sociales y llegó a oídos del ministro Luis Caputo, quien no tardó en responderle públicamente.

En el programa La Cornisa, que conduce todos los domingos Luis Majul en LN+, el funcionario sostuvo: “Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”.

Caputo desestimó la cifra mencionada por Darín y dio a entender que, en todo caso, el actor habría comido en un local de alta categoría. “Todo bien si puede pagar empanadas más caras. Pero no valen eso, Ricardito”, dijo con ironía. Y para reforzar su punto, sumó una comparación provocadora: “Es como si mañana vas a Porsche y le decís a Mirtha: ‘Los autos salen 200 mil dólares’”.

El ministro continuó con una chicana dirigida al actor: “Quedate tranquilo, Ricardo, que la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos. Me alegra que él pueda elegir las más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no”.

Durante la misma entrevista, Caputo también se refirió a las declaraciones de Cristina Kirchner en el Encuentro de la Cultura Popular realizado el domingo en el Polo Cultural Saldías. La expresidenta había relativizado las críticas sobre el impacto de la eliminación de controles de la Agencia Regulatoria de la Cannabis (ARCA), medida anunciada días antes por el Gobierno. En particular, desestimó que beneficiara al narcotráfico y calificó de exageradas algunas advertencias: “Muchos compañeros hablan del narcotráfico y de los 50 millones de pesos por mes. Muchachos, 50 millones de pesos por mes es joda. En serio, olvídense. No existe. Critiquemos por otras cosas, pero no hablemos pelotudeces”.

Las declaraciones de Ricardo Darín a Mirtha Legrand

Ricardo Darín, sobre las últimas medidas del Gobierno: "Hay gente que la está pasando muy mal"

Todo comenzó durante una nueva emisión del último sábado del programa de Mirtha Legrand, donde el actor compartió su preocupación por el precio de los alimentos. “Fui a comer empanadas con unos amigos y me cobraron $48,000 la docena”, dijo.

“Los precios son terribles”, acompañó la conductora. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, completó Darín.

Darín contó que votó en las últimas elecciones, pero cuando Mirtha quiso saber a quién había elegido el actor se negó a compartirlo. “No me interesa en lo más mínimo decirte eso”, le respondió. “Qué indiscreta mi pregunta”, señaló Mirtha. “Sí, bastante. Pero siempre fuiste indiscreta, no vas a cambiar ahora”, bromeó Darín. “No es por eso. Es muy difícil encontrar posibilidad de conversación sin animosidad”, aclaró entonces Darín el motivo de su silencio. “Todo está sobrecargado. Es muy difícil hacer análisis y demás. Entonces así, livianamente tirar algo, ¿para qué? ¿Para que lo utilicen?”, analizó.