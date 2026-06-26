El fiscal federal Sergio Mola formalizó un pedido de detención contra Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof, en el marco de la investigación que lo tiene como imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La solicitud fue elevada al juez federal Luis Armella, magistrado que deberá definir la suerte procesal del exfuncionario. Según fuentes judiciales consultadas por LA NACION, resulta poco probable que el magistrado haga lugar al requerimiento, al considerar que, en la etapa actual, no se configurarían los requisitos estrictos exigidos por la ley para proceder con una medida de privación de la libertad de esta naturaleza.

El requerimiento del fiscal Mola surge tras el impacto mediático generado el pasado sábado, cuando LA NACION difundió una serie de videos en los que se observa a Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando cantidades millonarias de dólares en el vestidor de la propiedad que compartían. A raíz de este hallazgo, el fiscal fundamentó su pedido argumentando la existencia de un riesgo procesal latente: la posibilidad de que el exjefe comunal intente eludir el accionar de la Justicia o bien entorpecer el avance de la instrucción, ya sea ocultando elementos de prueba o ejerciendo presión sobre eventuales testigos clave del caso.

Qué pasó con Martín Insaurralde: el giro que dio su situación judicial

En sintonía con este pedido de detención, el fiscal solicitó al juez Armella que autorice una inspección ocular exhaustiva en la residencia ubicada en el country de San Vicente, lugar donde se presume que fueron grabadas las imágenes difundidas. Asimismo, la fiscalía requirió el peritaje de diversos dispositivos electrónicos secuestrados en el departamento de Cirio, ubicado en la calle Ortega y Gasset 1661, piso 18, en el barrio porteño de Palermo. El inventario de elementos a analizar incluye dos tablets, tres pendrives y varios teléfonos celulares, con el objetivo técnico de determinar si los archivos audiovisuales con los fajos de dinero se encontraban almacenados en dichos soportes digitales.

El expediente judicial contra Insaurralde se inició originalmente en 2023, luego de que salieran a la luz fotografías del dirigente navegando por las aguas del Mediterráneo a bordo del yate “Bandido”, acompañado por la modelo Sofía Clerici. Aquel episodio desató una crisis política que derivó en su salida del gabinete provincial.

Cabe recordar que Insaurralde ejerció la intendencia de Lomas de Zamora entre 2009, tras suceder a Jorge Rossi, y el año 2021, momento en el que solicitó licencia para asumir su cargo en la gestión de Kicillof. Su arribo a la cúpula del gobierno bonaerense fue resultado de una gestión política directa de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial. Mientras la causa avanza en los tribunales federales, la expectativa se centra ahora en la resolución de Armella sobre el pedido formulado por el fiscal Mola.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Cappiello.