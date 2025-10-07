Qué pasó entre Mariana Brey y Juan Grabois

En el programa A la Barbarossa (Telefe), Mariana Brey y el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois, protagonizaron un debate sobre la relación entre Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro del kirchnerismo, y Nicolás Maduro. El intercambio expuso diferencias sobre la interpretación de una fotografía y las implicaciones políticas de la misma.

El cruce entre Grabois y Mariana Brey

El conflicto comenzó cuando la periodista aludió a una supuesta cercanía entre Taiana y Maduro, donde afirmó que el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires “se sacó hoy una foto con Maduro”, y sugirió un respaldo del candidato a las políticas del mandatario venezolano.

“Tu espacio hoy tiene un candidato que se junta con Maduro, que hoy se saca una foto con Maduro y, entiendo, apoya su forma de gobernar. ¿Se cortó solo, fue por su punta, fue un pedido de alguien en particular, qué evaluación haces de eso?“, insistió la panelista del programa.

Marian Brey le preguntó a Juan Grabois por la relación de Taiana con Maduro

Esta declaración provocó una rápida respuesta por parte de Grabois que inicialmente desconoció la reciente fotografía mencionada. “No tenía conocimiento de eso“, respondió el candidato kirchnerista. Georgina Barbarossa, conductora del programa, intervino para aclarar que la imagen data de 2009, cuando ambos políticos eran cancilleres de sus respectivos países (Taiana ocupó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina entre 2005 y 2010).

A pesar de la corrección, Brey insistió en su cuestionamiento político. Dirigiéndose a Grabois, preguntó qué evaluación hace de un candidato que, según ella, apoya las ideas de gobierno de Maduro. "Es un candidato de Fuerza Patria, te pregunto qué evaluación hacés, es un candidato que apoya las ideas de gobierno de Maduro. Está bueno saber qué es lo que ustedes apoyan y defienden“, expresó Brey.

Jorge Taiana encabeza la lista de candidatos a diputados en la Provincia de Buenos Aires

La respuesta de Grabois sobre la figura de Taiana

Grabois defendió enfáticamente la figura del candidato de Fuerza Patria y destacó su trayectoria y su ética personal. "Taiana es un hombre de una ética intachable, un hombre que padeció muchos años preso en la dictadura sin tener ninguna causa por violencia política. Siete años en el penal de Rawson“, afirmó Grabois.

Y resaltó el reconocimiento internacional de Taiana en el ámbito de los derechos humanos. "Fue una de las personas seleccionadas por la fundación de Jimmy Carter para representar la lucha por los derechos humanos en la Argentina. No hay ninguna persona que te diga que Taiana está asociado a un caso de corrupción. Nunca nadie lo dijo y nunca nadie lo va a decir“, sentenció.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.