El empresario Federico “Fred” Machado, quien cumple prisión domiciliaria en Viedma, habló este martes sobre los aportes económicos que realizó a la campaña presidencial de 2019 de José Luis Espert. Desde su reclusión, detalló la naturaleza de su relación con el diputado, dos días después de la renuncia del economista a su candidatura en las elecciones legislativas por el escándalo que generó su vínculo.

Cuál fue el pedido monetario que Fred Machado asegura haber recibido de Espert

Fred Machado aseguró que José Luis Espert le solicitó ayuda económica de manera directa antes de las elecciones presidenciales. En diálogo con radio Rivadavia, el empresario afirmó que el entonces candidato le preguntó: “¿Che, no me podés hacer un aporte monetario porque estamos en bolas?”.

Machado detalló la entrega de más de 200.000 dólares en concepto de asesorías

Según su relato, Espert no especificó un monto particular, sino que buscaba auxilio general para su campaña. “La idea de apoyarlo en lo económico surge porque me decía: ‘Te necesito, no somos muchos, somos pocos’”, explicó Machado. En ese momento, el círculo cercano del economista incluía a Nazareno Etchepare, su exjefe de campaña, y a Clara Montero Barré, su vocera.

Los montos del financiamiento: más de US$200.000 y un aporte para gastos

Machado se refirió a dos corrientes de financiamiento distintas dirigidas a la campaña de Espert. Por un lado, mencionó una cifra superior a los 200.000 dólares. “Sobre los US$200.000 se están confundiendo: era más, pero en cuotas”, detalló. Este dinero se habría justificado bajo un acuerdo de asesorías. “Yo le cuento a Espert que tenía un proyecto en Guatemala, él me dice que hacía asesorías y le digo que podíamos firmar un acuerdo”, sostuvo.

Machado detalló la entrega de más de 200.000 dólares en concepto de asesorías

De forma paralela, el empresario indicó que entregó otra suma destinada a los gastos operativos de la campaña. “Le habré dado 100 o 150 lucas“, afirmó. Este aporte cubría necesidades como traslados y comida. “Le financié los gastos que necesitaba para moverse, comida...”, añadió. El empresario también desmintió la denuncia del dirigente Juan Grabois, quien había mencionado un aporte de 34.000.000 de dólares.

El rol del empresario en la campaña de 2019

El vínculo entre Machado y Espert excedía el mero financiamiento. El empresario relató que fue consultado sobre decisiones estratégicas, como la elección del candidato a vicepresidente. “En junio de 2019 me mandaron a buscar y yo estaba en Inglaterra por el aniversario de Normandía. Me dijeron que tenía que venir porque estaban eligiendo vicepresidente y les importaba qué pensaba. Me preguntaban mi opinión, no era que yo decidía”, contó.

Machado detalló la entrega de más de 200.000 dólares en concepto de asesorías

Machado también participó en una reunión de planificación de campaña en la casa de Luis Rosales, quien finalmente fue el compañero de fórmula de Espert. En ese encuentro estaban presentes el consultor Dick Morris, Lilia Lemoine, el propio Rosales y el equipo cercano del economista.

“Eran seis tipos tratando de cambiar el país. En esa reunión se decidió que la fórmula iba a ser Espert-Rosales”, recordó. Sobre la dinámica con el entonces candidato, consideró que “valoraba mucho” sus opiniones.

Según Machado, el principal error de Espert fue no haber reconocido el vínculo que los unía Ignacio Amiconi

La contradicción sobre el conocimiento de la causa por narcotráfico

Uno de los puntos centrales del descargo de Machado fue la contradicción con la versión de Espert sobre cuándo se enteró de sus problemas legales. Mientras el diputado afirmó públicamente que supo de la causa por una noticia en televisión, Machado aseguró que se lo comunicó personalmente en marzo de 2021.

Según Machado, en esa conversación le explicó su situación y Espert lo escuchó “asombrado”. Incluso citó una frase que le habría dicho el economista: “No sé si me dijo ‘con vos me inmolo’ o ‘a mí me inmolan por vos’. Me dice ‘te creo’”. Esa fue la última vez que se vieron. Para el empresario, el principal error del diputado fue negar su relación. “Es imposible negar a un tipo con el que volaste. El error de Espert fue no haber reconocido que me conocía”, sentenció.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.