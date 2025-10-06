El cruce entre Mariana Brey y Juan Grabois por una foto de Taiana con Maduro

La periodista Mariana Brey mantuvo una discusión televisiva con el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois, en el programa A la Barbarossa, en Telefe. El cruce se originó luego de que la penalista cuestionara la presunta afinidad entre Jorge Taiana, cabeza de lista del kirchnerismo para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Se sacó hoy una foto con Maduro”, sostuvo Brey sobre Taiana. En redes sociales, la foto a la que hizo mención la periodista se viralizó en redes.

Sin embargo, la imagen que citó Brey data de 2009, cuando ambos eran cancilleres de sus respectivas naciones. Taiana se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores entre 2005 y 2010.

“Tu espacio hoy tiene un candidato que se junta con Maduro, que hoy se saca una foto con Maduro y, entiendo, apoya su forma de gobernar. ¿Se cortó solo, fue por su punta, fue un pedido de alguien en particular, qué evaluación haces de eso?, preguntó la periodista, dando por sentado que la foto era reciente.

Cruce entre Mariana Brey y Juan Grabois por una foto de Taiana con Maduro

“¿Hoy se sacó una foto con Maduro? No tenía conocimiento de eso, contestó Grabois.

“Era el canciller”, corrigió la conductora del programa, Georgina Barbarossa, a su panelista.

Sin embargo, Brey la interrumpió e insistió con su punto: “Es un candidato de Fuerza Patria, te pregunto qué evaluación haces, es una candidato que apoya las ideas de gobierno de Maduro. Está bueno saber que es lo que ustedes apoyan y defienden”.

Grabois, sorprendido, defendió la candidatura de Taiana y revindicó su trayectoria: “Básicamente lo que estás diciendo es incorrecto. Taiana es un hombre de una ética intachable, un hombre que padeció muchos años preso en la dictadura sin tener ninguna causa por violencia política. Siete años en el penal de Rawson”, afirmó.

Y añadió: “Es un hombre que no tiene ninguna visión como la que vos planteás. De hecho, fue una de las personas seleccionadas por la fundación de Jimmy Carter para representar la lucha por los derechos humanos en la Argentina. No hay ninguna persona que te diga que Taiana está asociado a un caso de corrupción. Nunca nadie lo dijo y nunca nadie lo va a decir”.