Qué respondió Mauricio Macri cuando un estudiante le preguntó si los jóvenes deberían irse del país

Mauricio Macri presentó su libro Primer tiempo en Mendoza, en una conferencia que se transmitió en vivo por Facebook, a la que asistieron estudiantes de distintas carreras universitarias. Allí, los invitados pudieron hacer preguntas sobre su gestión y la situación del país. Pero una consulta en particular sorprendió al expresidente: un joven quiso saber por qué se tiene que quedar en la Argentina.

“En el 2014 te conocí en el departamento de San Martín, tenía 14 años. Durante más de dos años ese fue un departamento muy golpeado por todo el populismo, asistencialismo y, de alguna forma, era un departamento que ya los vecinos estaban cansados de ver. Lamentablemente no se ganó entonces, pero esta vez sí se logró y los vecinos están contentos. Fue un momento bisagra para la provincia, fue un retorno de la democracia, de la libertad, las relaciones internacionales”, empezó a decir Maximiliano Garrido, de 20 años.

“¿Por qué pensás que los jóvenes tenemos que quedarnos en el país, en vez de ir a otro donde las cosas funcionan mejor? Donde el esfuerzo es verdaderamente valorado, porque no solamente los dirigentes de tu altura, los gobernadores e intendentes tienen que dar el discurso. Mentes brillantes se nos están yendo”, preguntó el joven que coordina el área de juventudes de la ciudad de Mendoza.

Mauricio Macri presentó su libro Primer tiempo en Mendoza y respondió a preguntas de jóvenes universitarios Marcelo Aguilar - LA NACION

Antes de dar una respuesta, Macri comentó, con humor, que había sido “largo el prólogo”, generando risas entre el público. “Esta gente no hace autocrítica. Lo peor que hace el populismo es la destrucción del valor de la palabra. En vez de discutir si te gusta el libro Primer tiempo -ejemplificó-, te dicen que es un video y aunque les decís que es un libro, que tiene hojas, te dicen que es un video. No podés discutir porque no te aceptan reconocer sobre lo que estás discutiendo, ahí no hay aprendizaje. ¿Qué vuelven a hacer? A cerrar las exportaciones de la carne. Perdimos millones de cabezas de ganado, los precios se fueron a las nubes, miles de puestos de trabajo, miles de millones de dólares, les decís ‘esto no funcionó' y te dicen que no se acuerdan de que no funcionó. Ahí no hay aprendizaje, no hay posibilidad de diálogo. Mi verdad no sirve, discutamos sobre los datos, si no no hay manera de poder aprender”, comenzó el exmandatario.

Maximiliano Garrido, de 20 años, quiso conocer la opinión de Mauricio Macri sobre el éxodo de jóvenes al exterior

Y siguió sobre los recursos que tiene el país: “Gobernar no es avasallar libertades. Lo que genera riqueza es el desarrollo, el ejercicio, la pyme. Todas esas batallas son por las cuales nosotros tenemos que quedarnos. Sobre estas batallas hay mucha gente, no somos pocos, hay una mayoría de gente que cree que puede ser mejor, que puede mejorar, que no quiere vivir de la dádiva y la arbitrariedad de un político. Lo que quiere es un trabajo y si batallamos vamos a tener un Gobierno que le dé trabajo”.

Garrido, en tanto, le pidió un mensaje para los jóvenes y familias que tienen pensado quedarse y “luchar en el país”. “Lo vamos a lograr. Me entristece, porque en nuestro gobierno no se iba nadie; al contrario, volvió muchísima gente y ahora se están yendo como nunca antes”, respondió Macri.

“Creo en ustedes, en sus padres, en sus abuelos, en la gente de bien de este país. Hoy más que nunca, necesitamos que nadie se vaya, especialmente los jóvenes. Nadie se va en la final. ¿Justo en el partido final nos vamos a ir? Si ganamos la final es como ser campeones del mundo. Les pido a todos que estén acá, que somos una gran mayoría que queremos vivir en paz, con respeto, creyendo que mi vecino es alguien con quien puedo trabajar y no robar ni pisotear”, concluyó.

