Alfredo Leuco: “Como muchos votantes, Cristina también está desilusionada de Alberto”

En su editorial de este jueves en El diario de Leuco, Alfredo Leuco se refirió a la reaparición en la escena política de Cristina Kirchner. Según el periodista, la vicepresidenta “se vio obligada a hacerse cargo de la campaña electoral”. “Al igual que muchos de sus votantes, ella también está desilusionada con Alberto”, sentenció el conductor de LN+.

“Y de pronto, irrumpió Cristina. Estaba refugiada casi en la clandestinidad. Pero se vio obligada a hacerse cargo de la campaña electoral”, arrancó su editorial de este jueves Leuco.

“Al igual que muchos de sus votantes, ella también está desilusionada con Alberto -continuó el periodista-. No lo creía tan frágil de espíritu. No lo crecía capaz de cometer tantos errores en tan poco tiempo. Sabía que era medio inútil para la gestión, pero no se imaginó que fuera tanto”.

A continuación, el periodista se refirió a otro punto en la relación entre el Presidente y la vice: “Alberto no le pudo cumplir con su parte del pacto espurio que firmaron. Ella le entregó el sillón de Rivadavia, pero él no le consiguió la impunidad que Cristina espera y desespera”.

Para el conductor de El diario de Leuco, “la luz roja de alerta” que determinó la reaparición de Cristina fueron “varias encuestas que mostraban que el fracaso del Gobierno en todos los planos estaba impactando muy fuerte en la imagen negativa y en la intención de voto al oficialismo en general y en el conurbano en particular”.

En otro momento de su columna, el periodista de LN+ se refirió al proceso electoral de este año. “Falta cada vez menos y Cristina, se juega todo en la elección de medio tiempo que se viene. Por lo tanto, le dijo a Alberto que se corriera del medio, que aflojara con el micrófono y el Twitter y que le dejara el volante a ella”, sentenció.

“Pero ahí, Cristina se encontró con un verdadero drama: no tiene un solo éxito de Gobierno para exhibir. No tiene logros para hacer campaña”, concluyó Leuco.

LA NACION