Qué se vota en las elecciones 2025 de Misiones

Ramón Amarilla, de 57 años, se transformó en la cara visible de la mayor protesta de estatales en años en Misiones en 2024. Ahora desde la cárcel, parece volver a desafiar el poder de Carlos Rovira, aún cuando no quería meterse en política. "Yo no quería ser candidato, sabía que me van a usar, pero quiero que me dejen libre, no hice nada para estar acá", le dijo a LA NACIÓN en Cerro Azul.