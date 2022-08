Quién es Adrián Grana, el diputado que fue detenido en la manifestición frente al departamento de Cristina Kirchner

Adrián Grana, el diputado provincial bonaerense que fue detenido ayer en la manifestación frente al departamento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, es un dirigente del distrito de Morón, con largo recorrido en el kirchnerismo, que rompió con Nuevo Encuentro, el espacio de Martín Sabbatella que gobierna ese municipio del oeste del conurbano, y formó una agrupación propia que reporta a Máximo Kirchner.

En octubre de 2020, Grana dejó la conducción provincial de Nuevo Encuentro con acusaciones contra Sabbatella . En una carta a la militancia, señaló que hubo un “bochornoso e inesperado acto fraudulento que utilizaron para descabezar la conducción provincial” y comparó la decisión de apartarlo de la conducción con la intervención del Partido Justicialista nacional, que había definido la jueza María Servini, y con la que habían quedado a cargo del partido Luis Barrionuevo y dirigentes cercanos al gastronómico.

Tras su salida de Nuevo Encuentro, el diputado provincial conformó la agrupación Corriente Militante Lealtad, encolumnada con Máximo Kirchner.

Grana ganó su banca actual en la Cámara de Diputados bonaerense en 2019, en la lista del Frente de Todos. Era el séptimo en esa nómina por la primera sección electoral. En 2015, había sido diputado nacional. En ambas elecciones, militaba todavía en Nuevo Encuentro. En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Grana preside la Comisión de Comunicación, y es vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión.

Pero, antes de dejar Nuevo Encuentro, el dirigente detenido y liberado ayer fue un dirigente de confianza de Sabbatella. Llegó a presidir el Concejo Deliberante de Morón y fue funcionario municipal del exintendente. Sabbatella tuvo tres mandatos consecutivos en el municipio (entre 1999 y 2011) y en la actualidad es titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).

Movilización en apoyo a la vicepresidente Cristina Kirchner frente a sus casa de Recoleta Aníbal Greco - La Nación

En 2021, Grana buscó participar en una interna del Frente de Todos en Morón, como candidato a concejal, pero el oficialismo anudó listas únicas en casi todos los distritos que gobierna y, finalmente, no participó.

“Para detenerme deberían haberme encontrado cometiendo un delito in fraganti, pero nada de eso pasó. Por lo tanto, me tuvieron que liberar” , dijo esta mañana Grana en declaraciones a Radio Provincia. Y explicó: “Cuando llegó la policía, los compañeros estábamos apoyando a Cristina y los caceroleros y odiadores no avanzaron a la casa hasta que la policía no los cubrió” .

“Fue alevoso cómo armaron un corralito para que se pueda garantizar la manifestación opositora”, reprochó en sus declaraciones radiales el legislador provincial, que integró la Comisión Directiva del Club Deportivo Morón. Fue vocal de la lista que, en 2014, lideró Diego Spina, un hombre de confianza de Sabbatella que presidió la institución y fue funcionario de su confianza en la municipalidad. En el distrito, aseguran que Grana mantendría vinculación con el club, conocido en el ascenso como “El Gallo”, y con sectores de su barra brava.