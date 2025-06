Quién es Alexia Abaigar, la funcionaria de Axel Kicillof detenida por atacar la casa de Espert

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este miércoles la detención de una funcionaria del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, acusada de haber formado parte del grupo que vandalizó el domicilio del diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert. Se trata de Alexia Abaigar, directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.

“A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la PBA y a la noche tira caca en la casa del diputado Espert. Un Ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes. La militante kirchnerista Alexia Abaigar quedó detenida. Vamos por el segundo”, aseguró esta mañana la titular de la cartera de Seguridad desde su cuenta de X.

La funcionaria bonaerense apuntada por Bullrich cuenta con una vasta trayectoria en el sector público, según los datos que se desprenden de su propio LinkedIn. En 2019, bajo el primer mandato del gobernador Axel Kicillof, desembarcó en el Ministerio de Mujeres, donde inicialmente ofició como Directora de articulación interinstitucional y con organizaciones sociales, por más de dos años.

Luego, Abaigar se desempeñó como Asesora de Gabinete de esa misma cartera, durante dos años y cuatro meses. Apenas iniciado el segundo mandato de Kicillof en la Provincia, la funcionaria pasó a presidir la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres bonaerense.

Pese a su cercanía con sectores del kirchnerismo, Abaigar también hizo carrera en el Estado durante el gobierno de Mauricio Macri, donde ofició como analista del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) del ENACOM.

En su cuenta de Instagram, la funcionaria bonaerense no solo exhibe su título de Licenciada en Comunicación y su máster en Políticas Sociales de la UBA, sino también se presenta como profesora de Yoga. En la red social, además, expone varios encuentros promovidos por el Ministerio de Mujeres bonaerense en los que se la puede ver como oradora en distintos paneles.

Allí, la funcionaria también da cuenta de una militancia activa dentro del Partido Justicialista y de su cercanía con el gobernador Axel Kicillof, con quien se la puede ver en más de una foto, al igual que con su vice, Verónica Magario.

Sin embargo, en uno de sus últimos posteos la funcionaria se mostró en una manifestación en respaldo a la expresidenta Cristina Kirchner y en una férrea defensa a la exmandataria sentenció: “Nada sin Cristina, nada sin amigas”.

La denuncia de Espert

La detención de Abaigar informada este miércoles por Bullrich se da tras el episodio ocurrido el martes 17 de junio en la casa de Espert. De acuerdo a lo denunciado en redes sociales, por el diputado libertario, un grupo de individuos llenó de excremento de caballo todo el frente de su casa y colgaron un cartel con la consigna “Acá está la mierda de Espert”.

Tras ello, el legislador oficialista responsabilizó al kirchnerismo por lo ocurrido y vinculó el episodio con una frase suya de días atrás, durante una charla en la Universidad Católica (UCA), en donde criticó a Florencia Kirchner.

“Una parte de los medios, pero particularmente del kirchnerismo, ha torcido casi totalmente lo que pasó en la UCA”, señaló Espert la semana pasada, en diálogo con LN+. “Yo estaba en un panel de comunicación política, donde había cuatro políticos de larga historia y aparecía yo como un outsider, que con 63 años hace 6 que hago política. Alguien que dice cosas fuertes, bien políticamente no correctas, y les contaba a los que estaban en el panel conmigo lo difícil que es para mi equipo contenerme a mí, porque soy un tipo que hizo todo solo en la vida. Sin equipo, sin que me digan lo que tenía que hacer o decir”, precisó.

Y tras ello agregó: “El kirchnerismo me tiene acostumbrado a esto. En 2004, como no estaba de acuerdo con el canje de deuda que estaban pergeñando, me tuve que comer una denuncia penal de Néstor Kirchner, recién presidente, como si fuera un complotador. En 2008, con lo del campo, con mis hermanos, sé sufrirlo también”.