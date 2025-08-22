Quién es Emmanuel Kovalivker, el empresario encontrado con 200.000 dólares en Nordelta

En medio de operativos realizados en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (Andis), la policía interceptó al empresario Emmanuel Kovalivker cuando salía de Nordelta: llevaba USD 266.000 y $7.000.000 en efectivo. El hecho ocurrió en el barrio La Isla, de ese complejo de viviendas de zona norte, durante una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal.

¿Quién es Emmanuel Kovalivker?

Emmanuel Kovalivker es un directivo de la Droguería Suizo Argentina, una empresa proveedora de medicamentos que trabaja con el Estado. Su nombre se hizo público tras ser hallado en Nordelta con una importante suma de dinero en efectivo.

Emanuel Kovalivker, directivo de la Droguería Suizo Argentina

Kovalivker fue interceptado cuando salía del lote 6 del barrio La Isla, en Nordelta. La Policía le incautó USD 266.000 y $7.000.000 repartidos en sobres, papeles con anotaciones, su pasaporte y su teléfono celular. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) peritará todo el material.

La conexión de la droguería Suizo Argentina con la investigación en la Andis

La Droguería Suizo Argentina se menciona en las grabaciones que originaron la investigación por presuntos sobornos en la Andis. En los audios, una voz atribuida a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, habla de supuestos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la agencia. Se alude a una droguería intermediaria, identificada como "la Suizo“, que trabaja con el Estado.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, durante la campaña presidencial de 2023

Durante los allanamientos, la policía secuestró en la Agencia Nacional de Discapacidad, en Ramsay 2250, seis solicitudes de gestión de pagos (documentos con mas de 40 hojas) y una “foja de pagos” a la empresa Suizo Argentina por $10.828.052.146. En la sede del Laboratorio Droguería Suizo Argentina, se incautaron 15 cajas de documentación y un pendrive.

La investigación de la causa de la Agencia de Discapacidad

La investigación comenzó a partir del descubrimiento de que en los audios difundidos -y que tienen una edición- se escucha a un hombre, que sería Diego Spagnuolo, hablar de supuestos pedidos de coimas en su área. El relato involucra a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. Spagnuolo y Daniel Garbellini, otro funcionario de la Andis, fueron removidos de sus cargos por el Gobierno.

El anuncio de Adorni sobre la intervención en la Agencia Nacional de Discapacidad (X: @madorni)

Hasta ahora, no hay órdenes de detención en la causa. Según relató una fuente de la causa relató a LA NACION: “El objetivo de los investigadores es hacerse de todas las pruebas posibles para la investigación. Por eso, allanaron organismos públicos y se llevaron todos los expedientes, facturas de compras y toda otra documentación vinculada al caso”.

Las medidas judiciales que se tomaron

El juez Sebastián Casanello dispuso el secreto del sumario y delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi. Se espera que surjan nuevas medidas de prueba tras el análisis de lo reunido.

Además del dinero y la documentación incautada a Kovalivker, los operativos permitieron secuestrar teléfonos celulares, agendas personales, documentación contable y soportes informáticos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.