María Florencia Sartirana supo manejar las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Fue gerenta del área hasta 2022 y, durante ese período, se convirtió en una de las personas de mayor confianza del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Se convirtió en su pareja y hoy aparece vinculada a una trama de sociedades, emprendimientos comerciales y operaciones financieras que está bajo investigación judicial por presunto lavado de activos.

Su nombre adquirió mayor relevancia pública a principios de este año, cuando LA NACION reveló que desde una cuenta bancaria de TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni que recauda los ingresos internacionales de la AFA, se autorizó una transferencia de US$40.000 a su favor, el 30 de diciembre de 2024. Se sumó así a otras diez transferencias por US$468.000 destinadas a SOMA SRL, una sociedad vinculada al hermano del tesorero de la AFA y otros allegados.

Pero el rol de Sartirana (45 años, divorciada de su primer pareja) va más allá de ese giro. Los registros societarios y bancarios relevados por el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón la ubican en distintas posiciones dentro de empresas relacionadas con el entorno de Toviggino.

En enero de 2020, por ejemplo, constituyó VANDAP SAS, una sociedad en la que inicialmente designó como administrador titular a Alejandro Agustín Mercure y ella asumió como administradora suplente. Cuatro meses después, tras la renuncia de Mercure, pasó a ocupar el cargo de administradora titular. También había sido designada administradora suplente y luego presidenta de WICCA SAS, una firma que opera dos centros de estética en Recoleta y Nordelta, pero cobra el 2% de la recaudación de las entradas que se venden en todos los partidos que la Selección juega en el país, según reveló LA NACION.

La investigación de la Fiscalía, en tanto, la identifica también como apoderada de distintas sociedades y autorizada a operar cuentas bancarias. Entre ellas, Servicios Neurus SA y Servicios Lindor SA, junto con Mauro Javier Paz, otro de los nombres recurrentes en las empresas vinculadas al tesorero de la AFA. En el caso de Carbello SRL también aparece registrada como apoderada.

Uno de los aspectos que más interesa a los investigadores son los movimientos financieros. Según el requerimiento de instrucción firmado por el fiscal Simón, Sartirana y Paz retiraban, en su mayoría, los fondos colocados a plazo fijo por distintas sociedades en el Banco Coinag. SOMA SRL, por ejemplo, constituyó 232 plazos fijos entre 2022 y 2025 por $9673 millones.

La actividad empresarial de Sartirana aparece diversificada. En 2022 impulsó la bodega boutique La Vigilia, ubicada en el Valle de Uco, en Tunuyán, Mendoza. La marca figura a nombre de VANDAP SAS. Los vinos se comercializan también a través del local Neurus by La Vigilia, una marca registrada a nombre de SOMA SRL.

Sartirana y Toviggino

A su vez, Sartirana está vinculada al centro de estética La Fleur de Sartí, ubicado en la avenida Quintana, en la ciudad de Buenos Aires. La marca está registrada a nombre de WICCA SAS y VANDAP SAS. La fiscalía incluyó ambos emprendimientos entre las actividades que considera relevantes para reconstruir el destino de los fondos y el patrimonio del grupo.

Su nombre aparece, finalmente, en el requerimiento de instrucción que Simón presentó en la causa por presunto lavado de activos iniciada en Santiago del Estero. El fiscal la incluyó entre las 26 personas investigadas y describió una estructura de sociedades y personas interpuestas que, según su hipótesis, habría servido para introducir en el circuito formal fondos de origen ilícito y disimular a sus verdaderos beneficiarios.

A principios de octubre, sin embargo, el juez federal de Campana Adrián González Charvay, el mismo que concentró la mayoría de las causas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sobreseyó a Sartirana y media docena de familiares directos de Toviggino. El magistrado argumentó que el expediente no tenía “impulso fiscal”.

Días después, el fiscal federal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas, apeló los sobreseimientos y cuestionó el cierre de la investigación respecto de Sartirana, otras doce personas y seis sociedades. La apelación, firmada en conjunto con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, está actualmente en la Cámara Federal de San Martín.