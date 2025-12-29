Una empresa ligada a la AFA desvió casi US$500.000 a dos sociedades vinculadas a Toviggino y le transfirió fondos a su pareja

La empresa autorizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para recolectar todos sus ingresos alrededor del mundo desvió casi medio millón de dólares a dos sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y mano derecha de “Claudio “Chiqui” Tapia, según surge de los registros bancarios confidenciales de Estados Unidos a los que accedió LA NACION tras la intervención de la Justicia de Estados Unidos. También aparece un pago sospechoso a María Florencia Sartirana, la extesorera de la AFA y actual pareja de Toviggino.

Todas las transferencias partieron desde una cuenta abierta en el Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC, cuya controlante en los papeles es Erica Gillette, la mujer del productor teatral y exdiputado massista Javier Faroni. La empresa tiene los derechos comerciales de la AFA hasta diciembre de 2026, luego de que Tapia logró que todos los integrantes del Comité Ejecutivo de la AFA aprobaran su contratación en diciembre de 2021. A partir de ese momento, los sponsors extranjeros de la selección y las empresas que tienen los derechos de transmisión de los partidos tienen que depositar en las cuentas de esa misteriosa firma.

En los últimos cuatro años, TourProdEnter LLC acumuló al menos US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos. Pero sólo una parte se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina. Del resto, al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida por residentes de la ciudad de Bariloche, tal como reveló ayer LA NACION.

A esas cuatro sociedades de Florida se suman ahora otras empresas receptoras de fondos. Entre ellas, SOMA SRL, una sociedad de responsabilidad limitada creada en la provincia de Santiago del Estero y con vínculo directo con Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero de la AFA, y con Mauro Javier Paz, exdirector de la liga femenina de la AFA y sospechado de actuar como uno de los presuntos testaferros de los popes de la entidad.

De acuerdo a los registros bancarios confidenciales de Estados Unidos que obtuvo y analizó LA NACION, SOMA SRL recibió US$468.000 en apenas siete meses. Fueron diez transferencias desde la cuenta del Bank of America entre el 18 de diciembre de 2024 y el 17 de julio de este año. Las más importantes se registraron el 9 de abril (US$120.000) y el 12 de mayo pasados (US$157.000).

Transferencias desde la cuenta de Bank of Americas a Soma SRL.

SOMA SRL ya está bajo la lupa de la Justicia argentina. Entre otros motivos, porque es una de las empresas mencionadas por los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe en la ampliación de la denuncia por la mansión de Pilar. En esa presentación revelaron que hay varios puntos de contacto con la familia Toviggino. De hecho, el tesorero de la AFA fue accionista hasta enero de 2016. En ese momento, según registros consultados por LA NACION, cedió su acciones a Gabriel Leonardo Gorosito, aunque múltiples indicios muestran que continúa ligado a la sociedad.

El gerente actual de la firma es Mauro Paz, una persona que también aparece en Malte SRL, la firma utilizada para comprarle la mansión de Villa Rosa al exfutbolista Carlos Tevez. Y hasta hace muy poco figuraba como socio Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero de la AFA. Según una publicación en el Boletín Oficial de Santiago del Estero del 7 de mayo pasado, un día antes le transfirió el 90% de las acciones a Servicios Lindor SA, otra de las sociedades vinculadas a los Toviggino.

Allanamiento en la quinta del Chiqui Tapia en Pilar Ricardo Pristupluk

La compra o cesión de acciones en estas y otras sociedades fue constante, según surge de los registros societarios que cotejó LA NACION. Así, por ejemplo, el hermano del tesorero había adquirido ese porcentaje de las acciones en agosto de 2023, de parte de Gabriela Verónica Coronel Peña. Desde ese momento, y hasta mayo de este año, la sociedad quedó conformada por Darío Fabián Toviggino (90%) y Orlando Martín López (10%).

Los registros societarios de SOMA SRL revelan el entrecruzamiento con otras sociedades vinculadas directa o indirectamente a Toviggino. En 2022, de hecho, esa empresa adquirió las acciones de Malte, utilizada para comprar la mansión de Villa Rosa. Para ese entonces, los socios de SOMA eran Juan Pablo Beacon, otro allegado que supo ser muy cercano al tesorero de AFA, y Carlos Bruno Seguel, a su vez vinculado a varios de los 54 vehículos encontrados en la mansión.

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

Desde su creación, cabe aclarar, SOMA SRL operó en diversos rubros comerciales. Entre ellos, el transporte aéreo de pasajeros, agencias de viajes y hasta construcción. Pero también explota comercialmente la marca “Neurus”, el mismo nombre del helipuerto que operaba en la mansión de Pilar.

Sin embargo, las diez transferencias que SOMA SRL recibió desde la cuenta de TourProdEnter LLC del Bank of America no fueron las únicas. También registró un ingreso por US$5604 desde el banco Synovus, el 10 de agosto de 2023, y otros dos pagos de US$5000, el 8 de enero de 2024, desde la cuenta que opera en el Citibank la recolectora de fondos de la AFA alrededor del mundo. ¿Total global? 483.604 dólares.

TourProdenter se creó en agosto de 2021 en Miami.

La otra sociedad

En los registros bancarios confidenciales a los que accedió LA NACION también aparece una transferencia a otra sociedad vinculada a Toviggino, Cabello SRL, dedicada al turismo. Como gerente de esa firma aparece nuevamente Mauro Javier Paz. Hasta junio de 2024, el 95% de las acciones pertenecían a SOMA. Y luego pasaron a manos de Servicios Lindor SA. Todo tiene que ver con todo.

Un dato más: las dos sociedades que recibieron dinero desde Estados Unidos declararon en algún momento domicilio en Posadas 1111, en la capital de Santiago del Estero. Pero en el detalle de algunas de las transferencias de TourProdEnter LLC aparece la misma dirección, Posadas 1111, pero en la ciudad de Buenos Aires, en pleno barrio de Recoleta, donde funciona un complejo de oficinas.

En el octavo piso de ese edificio se registró la empresa Netcargo, donde aparecen Mauro Javier Paz y Orlando Martin López, otro comodín que aparece en varias sociedades del clan Toviggino.

No es la primera vez que aparece esta rareza o peculiar coincidencia. En la escritura de venta de la mansión de Pilar entre las sociedades Malte y Central Park Drinks, ambas vinculadas a Toviggino, Paz declaró el domicilio de Posadas 1111 en Recoleta y Malte el de Posadas 1111 de Santiago del Estero.

Ante la consulta de LA NACION, Faroni se negó el viernes a contestar preguntas. Pero allegados al empresario sostuvieron que “la empresa TourProdEnter es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística de la AFA”. “Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA. En ese contexto ejecuta las acciones que deba hacer por su función de logística y de acuerdo a instrucciones formales de la asociación, entre ellas, en ocasiones y según corresponda, como agente de cobro y pago”, añadieron.

La pareja de Toviggino

Además de las sociedades comerciales vinculadas a Toviggino que recibieron dinero de la AFA, desde la cuenta del Bank of Americas se aprobó una transferencia de US$40.000 a la actual pareja del tesorero de la AFA, María Florencia Sartirana. Ese movimiento bancario quedó registrado el 30 de diciembre de 2024. Un regalo, acaso, de fin de año.

Florencia Sartirana

LA NACION procuró contactar a Toviggino y Sartirana a través de un vocero, y transmitió preguntas, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Sartirana fue gerenta de Finanzas de la AFA hasta 2022, actuando como mano derecha de Toviggino en los temas administrativos de la entidad deportiva. Ese mismo año fundó la bodega boutique “La Vigilia”, en la provincia de Mendoza, que provee vinos a varios dirigentes de la AFA y cuyas botellas se han visto en múltiples eventos de la entidad. Entre ellos, los de la etiqueta Neurus, la marca registrada en el helipuerto de la mansión de Pilar.

La mujer de Toviggino también aparecía en WICCA SAS, la empresa que pagaba las expensas del barrio privado Ayres Plaza, donde la pareja llegó a tener dos propiedades: una que abarcaba dos lotes y otra para huéspedes con el fin de agasajar a sus invitados.

En el allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas hace dos semanas se detectó que Toviggino y una de sus hijas estaban autorizados para ingresar libremente a la casa de los dos lotes. En los papeles, esa propiedad está a nombre de Real Central, la misma “dueña” de la mansión y de los 54 vehículos. La realidad indica otra cosa.