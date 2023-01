Quién es Jones Huala, el líder mapuche que fue detenido en El Bolsón

escuchar

El líder mapuche Facundo Jones Huala, quien estaba prófugo de la justicia chilena desde hace un año, fue detenido hoy en la localidad de El Bolsón. Las autoridades del país vecino pidieron la extradición inmediata, por lo que la justicia federal de Bariloche se puso en contacto con los tribunales de la nación trasandina para formalizar el pedido de captura internacional.

Jones Huala fue condenado en diciembre del 2018 a nueve años de prisión en Chile por “ataques incendiarios y porte de armas”. Tras haber estado en prisión por poco más de tres años, en enero del año 2022, la justicia chilena le otorgó la libertad condicional, pero al poco tiempo, la Corte Suprema de ese país ordenó nuevamente su detención.

Momento después de que Facundo Jones Huala haya sido detenido en El Bolsón

Fue así como, el 11 de febrero del año pasado, el paradero del líder mapuche se convirtió en una incógnita, incluso para su familia con quien cortó todo tipo de contacto. Así lo confirmó, su madre, María Isabel Huala, en una entrevista que dio en octubre de 2022 a LA NACION, donde comentó que no hablaba con su hijo desde marzo de 2020, cuando tuvieron una discusión. “A mi hijo lo crié, me costó mucho criarlo, me costó mucho criar a todos mis hijos y él ahora es grande. Cuando empezó la pandemia nos divorciamos, digo así porque no fue una pelea así nomás, sino que fue un distanciamiento bastante importante. Él hace su vida y yo hago la mía, ya cruza la calle solo”, declaró en ese entonces.

Luego de un año de incertidumbre, Jones Huala fue encontrado esta mañana en el quincho de una casa del barrio La Esperanza, en El Bolsón, tras un operativo de las fuerzas de seguridad rionegrinas. Ante la noticia de su detención, Interpol emitió una circular roja para asegurar que permanezca detenido hasta que se concrete la extradición a Chile, proceso que tramita la justicia federal de Esquel.

Jones Huala, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche

Se trata del líder y creador de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el “brazo político militar” del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu, que busca la recuperación del territorio de los pueblos originarios y la conformación de la nación mapuche. Fue él mismo quien confirmó su pertenencia a esta agrupación durante las declaraciones que hizo ante la justicia argentina en el juicio de extradición a Chile que se llevó a cabo en febrero de 2018 en Bariloche.

También está vinculado con la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco de Chile (CAM), el organismo que protagoniza el conflicto en la región chilena de la Araucanía y que es considerado por una parte de la sociedad de aquel país como un grupo terrorista. De hecho, su líder Héctor Llaitul -quien está detenido por la Ley de Seguridad del Estado- lo visitó en la cárcel en septiembre de 2018 y lo calificó como “un preso político”.

Jones Huala es visto como un lonko weichafe para la comunidad mapuche. Este término significa “guerrero”, pero también refiere a su rol como jefe político de la Lof Comunidad Cushamen, ubicada en Puelmapu Argentina, provincia de Chubut.

Imagen de Jones Huala mientras estaba detenido en Chile Santiago Hafford

La infancia de Jones Huala y sus raíces mapuches

Francisco Facundo Jones Huala nació el 9 de mayo de 1986 en la ciudad argentina de Bariloche y pasó su infancia en el barrio 169 Viviendas, junto a sus seis hermanos y su madre, María Isabel Huala. Sus raíces mapuches vienen de su padre, Ramón Eloy Jones, originario de Cushamen, un paraje cercano a la ciudad de Esquel, en la provincia Chubut. Justamente, esas tierras fueron adquiridas por los Benetton, un grupo de italianos dueños de más de 900 mil hectáreas en la Patagonia, las cuales se extienden desde Chubut hasta Tierra del Fuego.

Tal como contó su madre, Jones Huala empezó a interiorizarse con la causa mapuche de chico, entre los 10 y los 11 años, cuando fue a llevar ropa para una donación a una radio local de Bariloche. De más grande, vivió un tiempo en Buenos Aires y en Chile, pero luego se volvió a radicar en la ciudad rionegrina, donde se metió de lleno en la militancia política.

Tal como figura en la circular roja publicada esta tarde por la Interpol, tiene un DNI argentino (32.320.648) y otro de extranjeros chileno (14880443-6). Su domicilio declarado en el país vecino es en Río Bueno.

