Internaron en Chile al líder mapuche Jones Huala, tras ocho días de huelga de hambre

Escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El dirigente Facundo Jones Huala debió ser internado de urgencia en Chile, luego de comenzar hace ocho días una huelga de hambre “seca”. El líder mapuche se descompensó y fue ingresado en el Hospital de Temuco, donde permanece desde este jueves.

Allegados al referente mapuche indicaron que “lo mantienen custodiado, sin entregar hasta el momento información sobre su estado de salud”. Revelaron que este jueves, cerca de las 18 “ingresó a la enfermería de la cárcel de Temuco desmayado y muy descompensado”. Según señalaron, Jones Huala habría perdido 12 kilos desde el inicio de la medida de protesta.

Jones Huala inició la huelga de hambre el pasado 26 de junio para exigir su liberación: reclama que le computen en el país trasandino el tiempo que estuvo detenido en la Argentina. Extraditado en enero de este año, al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) le resta cumplir un año, cuatro meses y 17 días de pena en Chile. Recientemente, sus abogados Eduardo Soares y Gustavo Franquet señalaron que “la Corte de Apelación de Valdivia dio garantías de que los 11 meses y cuatro días que estuvo detenido en la Argentina, se los iba a computar dentro de esos 16 meses, como si hubiera estado preso en Chile”.

En ese sentido, debería haber recuperado su libertad el 27 de junio pasado. Sin embargo, recientemente los defensores de Jones Huala advirtieron que una ficha interna del servicio penitenciario chileno indicaba otra fecha, el 8 de junio de 2025.

Soares y Franquet afirmaron que las normas del derecho internacional de los derechos humanos y los estándares establecidos en la legislación argentina exigen, bajo pena de nulidad, que el Estado requirente le otorgue garantías expresas al Estado requerido de que, en caso de una eventual condena de la persona pedida en extradición, se le descuente el tiempo de cautiverio sufrido en el Estado requirente.

“Cualquier retención de Facundo como prisionero en Chile es ilegal. Viola el pedido de extradición, viola el compromiso que Chile asumió al presentar el pedido de extradición, y también el tratado de extradición entre la Argentina y Chile, por lo cual compromete internacionalmente a Chile con el derecho internacional público”, afirmó Franquet.

Jones Huala fue extraditado al país trasandino en enero de este año. Cuando el juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva concedió la extradición, el 31 de julio de 2023, le recomendó a la justicia chilena que compute el tiempo que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) permaneció detenido en la Argentina, a los efectos del cómputo final de la pena.

El proceso

El líder mapuche era reclamado para cumplir la sentencia que se le impuso el 21 de diciembre de 2018, luego de que la Sala de Juicio Oral de Valdivia lo condenara a nueve años de prisión por los delitos de incendio y tenencia ilegal de armas. En 2022, Jones Huala obtuvo la libertad condicional, en una resolución que fue revocada por la Corte Suprema chilena. Después estuvo prófugo hasta que fue detenido en enero de 2023, en El Bolsón.

En tanto, en la provincia de Chubut se está organizando un festival para visibilizar la situación de Jones Huala. “El estado winka lo sigue manteniendo prisionero, vulnerando la libertad en la cual ya debería estar, demostrando que la justicia chilena no respeta ni las propias leyes por las que supuestamente se rigen para así condenar a un mapuche”, denunciaron.

El traslado de Jones Huala a Chile, al prosperar la extradición

Hace unos días, los defensores chilenos presentaron una acción similar a un hábeas corpus. En representación de Jones Huala, la defensora penal pública penitenciaria de la Región de la Araucanía, Giegliola Viviana Burgos Pérez, impulsó una acción constitucional de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco.

La defensora remarcó que en abril pasado el Tribunal de Garantías de Río Bueno reconoció a favor de Jones Huala los 11 meses y cinco días que estuvo detenido en la Argentina hasta su extradición. Burgos Pérez también cuestionó a la Gendarmería chilena, que el 27 de junio pasado no accedió “a la petición de esta defensora e informó que derivará el caso para que sea la Comisión de Libertad Condicional la que defina el saldo de pena por revocación de la libertad condicional del amparado”.

Además de resaltar que la “privación de libertad” de Jones Huala es “ilegítima”, añadió: “Los órganos de la administración del Estado no pueden atribuirse autoridad o derechos que no se les han expresamente concedido, ni aún con el pretexto de circunstancias extraordinarias, consagrando el principio de separación de funciones. En consecuencia, la Gendarmería de Chile no puede actuar como órgano jurisdiccional, resolviendo materias fuera de su competencia, por cuanto no ha sido facultado con tal atribución”.

Según aseguró Soares a LA NACION, “en no más de 10 días” debería haber una respuesta al amparo presentado por la defensora chilena.