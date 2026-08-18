Quién es la exesposa de Cerimedo a la que Nadia Beller acusó de filtrar los audios de la causa Andis

Nadia Beller, pareja de Fernando Cerimedo, denunció este martes que Natalia Basil, exesposa del consultor ligado al presidente Javier Milei, habría sido quien filtró los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“Él me contó que ellos sí filtraron los audios. Yo le dije que ella era una corrupta, y él me dijo que ella [por Natalia Basil] no era corrupta porque fue ella quien filtró los audios para parar la corrupción de Milei y su hermana”, expresó Beller desde su internación después del ataque que sufrió el lunes por la noche al recibir cuatro disparos.

También acusó la exesposa de Cerimedo de “lavar dinero de negociados que tienen en Bolivia” y de poseer una empresa de oro y otra de hidrocarburos involucradas con el manejo de combustible que ingresa a Bolivia.

Detuvieron a Cerimedo en Bolivia luego del ataque armado contra Nadia Beller

Beller recibió cuatro disparos el pasado lunes mientras esperaba a una persona que presuntamente iba a contarle sobre una denuncia de violación contra el expresidente boliviano Evo Morales. Fue interceptada por dos hombres vestidos como repartidores de delivery y que le dispararon repetidas veces.

Fue trasladada a un hospital, donde permanece en terapia intensiva y fue operada para remover los proyectiles de su cuerpo. Desde allí fue entrevistada por Radio Rivadavia, donde sostuvo que fue la exmujer de Cerimedo quien filtró los audios.

Quién es Natalia Basil

Según su perfil de LinkedIn, Basil estudió la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Realizó dos posgrados en Especialización en Gestión de Empresas del Agua y Saneamiento en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y en Especialización en Sistemas de Control en la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE).

Luego hizo un MBA (Master in Business Administration), un posgrado internacional en gestión y dirección de empresas y un doctorado en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade).

Natalia Basil

Trabajó en diversas empresas vinculadas con la energía y el petróleo hasta que en 2016 ingresó a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), donde trabajó como supervisora de procesos y proyectos hasta 2018, como auditora interna senior hasta 2020 y como asistente del Comité de COO hasta 2021.

Ese mismo año trabajó 9 meses para la Junta de Seguridad en el Transporte, un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía. Posteriormente trabajó en Numen como CBO y en Madero Media Group como CEO y fundadora.

En 2024 ingresó a la Andis como directoria nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, cargo en el que permaneció durante 9 meses. Tras renunciar, ingresó a AySA como asesora del presidente, cargo en el que permanece hasta hoy.