Quién ganó el primer debate presidencial 2019

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2019 • 00:12

A Mauricio Macri se lo vio ágil para lanzar dardos aunque por momentos incómodo y apegado al libreto. A su principal rival, Alberto Fernández, se lo percibió más seguro en sus intervenciones, pero su actitud algo sobradora llevó al mandatario a cuestionarlo por el "dedito acusador".

Este es uno de los balances que dejó el primer debate presidencial, esta noche, a dos semanas de las elecciones generales.

Mauricio Macri

Aciertos:

Política exterior. Fue una de las temáticas más favorables para él y trató de contrastarlo con los déficits del kirchnerismo y su alianza con Venezuela.

Estiletazos. Ocasionalmente lanzó dardos a Fernández. Le criticó "el dedito y el atril" como expresiones autoritarias para decir que el kirchnerismo no había cambiado. También para chicanear a Kicillof con la "narcocapacitación".

Errores:

Tensión. Se lo vio rígido y poco cómodo con el debate. En la primera parte pareció muy apegado al libreto que tenía previsto.

Al empate. Pareció desaprovechar varias oportunidades para atacar a Fernández y para vincularlo con Cristina Kirchner. No mencionó el acuerdo con Irán, tampoco ahondó en la herencia económica, entre otros temas.

Alberto Fernández

Aciertos:

Al ataque. Desde el principio dejó en claro que su blanco sería Macri. Lo fustigó en casi todas sus intervenciones y buscó mostrarlo como si desconociera la realidad. Por el sorteo muchas veces habló después del Presidente y lo aprovechó.

Soltura. Se lo notó suelto y seguro en sus intervenciones. No pareció demasiado condicionado por su hoja de ruta. Al no ser muy atacado le resultó más fácil.

Errores:

Sobrando. Transmitió en algunos pasajes una actitud algo sobradora y superada. Macri lo expuso cuando le reprochó "el dedito" para señalar.

Sin sorpresas. No se esforzó por desarrollar el planteo de sus propuestas. No buscó sorprender. No fue clara su postura sobre algunos temas, como por ejemplo, Venezuela.

Roberto Lavagna

Aciertos. Logró imponer como eje el alto índice de pobreza y su plan contra el hambre. Se mostró como capitán para las crisis.

Logró imponer como eje el alto índice de pobreza y su plan contra el hambre. Se mostró como capitán para las crisis. Errores. Mantuvo un tono monocorde, sin énfasis, y tuvo dificultad para mostrarse sólido en temas que no estuvieran vinculados a la economía.

Nicolás Del Caño

Aciertos. Logró interpelar a los demás candidatos durante todo el debate y subrayó sus cuestionamientos a Macri y Fernández como parte de un mismo esquema.

Logró interpelar a los demás candidatos durante todo el debate y subrayó sus cuestionamientos a Macri y Fernández como parte de un mismo esquema. Errores. No innovó en las propuestas clásicas del FIT para ampliar su caudal electoral. Se repitió en sus planteos sobre Ecuador.

Juan José Gómez Centurión

Aciertos. Se mantuvo obediente a la estrategia de su campaña con eje en el rechazo al aborto, controles migratorios y la defensa de la soberanía.

Se mantuvo obediente a la estrategia de su campaña con eje en el rechazo al aborto, controles migratorios y la defensa de la soberanía. Errores. Sin embargo, no logró sintetizar sus propuestas en la mayor parte del debate por quedarse sin tiempo.

José Luis Espert

Aciertos. Hizo hincapié en mostrarse como un dirigente antisistema, con poco pasado en la política. Se le notó su fluidez en el arte de la comunicación.

Hizo hincapié en mostrarse como un dirigente antisistema, con poco pasado en la política. Se le notó su fluidez en el arte de la comunicación. Errores. Apeló a un discurso muy negativo sobre la actualidad del país y con recetas muy disruptivas para ajustar gastos.