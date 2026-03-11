Quiénes integran la amplia comitiva que acompañó a Milei en Nueva York y los hoteles de lujo donde se alojaron

NUEVA YORK.- La decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de subir a su esposa, Bettina Angeletti, al avión presidencial para el viaje de Javier Milei a Nueva York alteró los planes de la comitiva oficial.

La difusión de la imagen de ellos dos juntos por parte de Radio Jai -hasta ese momento no se sabía de la presencia de Angeletti- puso al jefe de ministros en una posición incómoda.

La oposición le pidió informes al Congreso y denunció presunta malversación de fondos. Él dedicó una alusión al tema en la frase final de su discurso de cierre del Argentina Week. “No importa cuánto hayan intentado empañar este Argentina Week. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con inteligencia artificial”, dijo en el salón de eventos de una de las torres del Bank of America.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, buscó mostrarse hiperactivo tras la polémica Presidencia

“Es el no tema. Tienen que mirar lo que pasa acá. No están tomando magnitud de lo que está pasando. Si se encargan de esa pavada, no están teniendo en cuenta lo que sucede en la Argentina”, retrucó esta noche Adorni, en un intento de encapsular la polémica, en un contacto con LA NACION y Clarín.

“Vine una semana a deslomarme a Nueva York y quería que me acompañe”, fue la primera justificación de Adorni en diálogo con el canal A24. Dijo que los viáticos de ella corren por su cuenta y que él se paga los suyos. “El Estado no gasta nada en ella ni en mí”, aclaró. Añadió que Angeletti tenía pasajes para viajar al mismo destino el 26 de febrero, por actividades previas en esta ciudad y su agenda se modificó. No pudo definir con precisión por qué la subió a un asiento del vuelo oficial.

Pese al revuelo que provocó su actitud, Adorni se mostró relajado en los pasillos del Argentina Week: “Estoy muy tranquilo, hay otros funcionarios que también vinieron con sus esposas”, comentó a LA NACION.

En medio de la controversia, hoy se confirmó también que Adorni viajó junto a su esposa y sus dos hijos a Punta del Este, en Uruguay en un vuelo privado, según un documentos publicados por el portal ElDiario.Ar. El viaje había sido revelado el lunes último por Carlos Pagni, periodista de LA NACION, en su programa Odisea Argentina.

Anoche, Adorni no quiso hablar sobre el vuelo a Punta del Este. “Fui a Punta del Este, pero yo no hablo sobre mi vida privada”, señaló en A24. “El viaje me lo pagué todo yo, de punta a punta...Fui a la casa de un amigo y parte me lo costeó él”, agregó. El amigo que mencionó el jefe de Gabinete sería el periodista Marcelo Grandio, quien conduce “Giros, en línea recta”, un ciclo que se emite en la TV Pública.

Adorni, junto a Sturzenegger y Lugones en el Argentina Week Prensa Ministerio de Salud

Frente a las críticas de la oposición -e incluso de la vicepresidenta Victoria Villarruel y aliados de Pro-, los voceros oficiales arguyen que Milei suele estar acompañado por grupos reducidos de colaboradores. Sin embargo, la comitiva que viajó a Nueva York fue amplia e incluyó ministros, asesores, funcionarios de segunda línea y tercera línea; además del personal de ceremonial y de seguridad.

Al menos 17 funcionarios en la comitiva

En el listado oficial, que recopiló LA NACION, hay al menos 17 funcionarios de rango, sin contar a la pareja de Adorni ni a la de otros miembros del Ejecutivo. En el Gobierno explican que de esos 17 hay al menos tres que son empresas con control del Estado o sociedades anónimas con control del Estado, como YPF, y que esas empresas pagan sus propios gastos.

“Era el Argentina Week, o sea, la semana de la Argentina en Nueva York. Fue una comitiva amplia sí, pero fue por eso. Este gobierno se caracteriza por tener comitivas chicas”, remarcó un funcionario de Milei en diálogo con este medio.

Al presidente Milei y su hermana Karina se plegaron el canciller Pablo Quirno, el propio Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo; su segundo, José Luis Daza; el secretario de Energía, Daniel González Casartelli; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

También viajaron los ministros Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación); el presidente de YPF, Horacio Marín; el director de Realización Audiovisual, Santiago Oria, el cineasta personal de Milei; el secretario de Comunicación, Javier Lanari; el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, quien está al frente de la Oficina de Respuesta Oficial.

“Los que vinieron tenían que exponer acá. Veníamos a eso”, justificaron desde la comitiva oficial.

A su vez, concurrieron el presidente de Trenes de Cargas, Alejandro Núñez; Diego Sucalesca, de la Agencia de Inversiones; y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Nápoli. En estos casos, el funcionario que dio explicaciones a LA NACION los separó en los casos de empresas que pagaron sus propias cuentas.

A ese grupo se le sumaron los voceros o voceras de cada ministro y funcionario, en algunos casos asesores y fotógrafos y personal de seguridad. El despliegue se vio en todo su esplendor el día que Milei abrió el Argentina Week en el JP Morgan. Pero también estuvo presente en los pasillos del Bank of America este miércoles, en el 1114 de la 6th Avenue, la Two Bryan Park.

Alojamientos de lujo

El Presidente, Karina Milei, Adorni y su esposa se quedaron en el Langham Hotel, un cinco estrellas ubicado en la quinta avenida, cuyas habitaciones oscilan para un cliente común entre los 700 y los 1500 dólares la noche. El otro hotel en el que se hospedaron los funcionarios fue el Lotte Palace Hotel Nueva York, en el 455 de Madison Avenue y el Intercontinental Barclays en el 11 E 48 St. El Lotte es otro hotel costoso, no hay habitaciones por menos de 600 dólares la noche (la más básica).

The Langham, el hotel en NY de la comitiva argentina Gentileza

La mayoría de los funcionarios vinieron en vuelos comerciales, salvo el Presidente y su hermana Karina, Adorni y su esposa y el canciller Pablo Quirno. Llegaron en diferentes vuelos. También se sumaron a la comitiva once gobernadores, pero el costo corrió por cuenta del Consejo Federal de Inversiones, según pudo saber LA NACION. Ellos están en el Thomson Hotel Central Park by Hyatt.

Una de las habitaciones del hotel The Langhman, donde Adorni y su esposa pararon junto con la comitiva presidencial michael weber

Al uso de los recursos públicos, el otro debate que se abrió en la comitiva fue el de las declaraciones de Milei contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla. Generó mucha repercusión en la opinión pública y dudas sobre si tendrá o no algún impacto. Por ahora, esa polémica se trasladó a la Argentina. Milei lleva 35 viajes al exterior y 118 días afuera desde que arrancó su gestión. En el Gobierno insisten en reducir el despliegue de la comitiva y el uso de los recursos a un intento de opacar el evento que congregó a empresarios argentinos y extranjeros, gobernadores y funcionarios para atraer capitales.