Quiénes son los candidatos nacionales confirmados

El próximo domingo vence el plazo fatal para la presentación de listas de candidatos que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. A menos de una semana del cierre, los principales espacios políticos aceleran las negociaciones y definiciones. Fuerza Patria y La Libertad Avanza son los espacios que se mueven con mayor hermetismo y aún no confirman quiénes encabezarán sus boletas.

Los candidatos a nivel nacional

Los candidatos confirmados hasta el momento son Mariano Recalde, quien buscará renovar su banca en el Senado y encabezará la lista de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires, y José Luis Espert, ya confirmado como el principal candidato a diputado por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.

Mariano Recalde, referente del PJ porteño, busca consolidar el espacio peronista en la Ciudad de Buenos Aires renovando su banca en el Senado Nicolás Suárez

Entre los candidatos posibles, se espera que Patricia Bullrich encabece la lista al Senado por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, aunque aún no hay confirmación oficial. Para la lista de diputados, Fuerza Patria evalúa la postulación de Ofelia Fernández, mientras que en el oficialismo suena el nombre de Pilar Ramírez. En la Provincia de Buenos Aires, varios nombres se disputan el liderazgo de la lista de diputados por Fuerza Patria, entre ellos, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Mariel Fernández y Jorge Taiana.

La conformación de las listas en el resto de las provincias

En Salta, el exgobernador Juan Manuel Urtubey podría encabezar la lista de Fuerza Patria al Senado, mientras que Alfredo Olmedo lideraría la lista de La Libertad Avanza. En Tucumán, el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán se perfila como el primer candidato de La Libertad Avanza. En Santiago del Estero, Tomás Figueroa podría encabezar la lista de La Libertad Avanza al Senado, enfrentándose posiblemente al gobernador Gerardo Zamora por Fuerza Patria. En Tierra del Fuego, Agustín Coto lideraría la lista libertaria.

En salta, Juan Manuel Urtubey podría encabezar la lista de Fuerza Patria en el Senado

En otras provincias patagónicas, se espera que las listas de La Libertad Avanza estén encabezadas por mujeres, como las diputadas nacionales Lorena Villaverde (Río Negro) y Nadia Márquez (Neuquén), quienes aspiran a llegar al Senado.

En Córdoba, la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza se definirá en Buenos Aires. Gabriel Bornoroni, actual jefe de la bancada en la Cámara de Diputados, podría renunciar a su cargo para postularse nuevamente como cabeza de lista. Otro nombre que suena con fuerza dentro del espacio libertario es el del intelectual Agustín Laje.

Gabriel Bornoroni, actual jefe de la bancada libertaria en Diputados, evalúa renovar su banca Mario Sar

El rol cumplen de los exfuncionarios en estas elecciones

Varios exfuncionarios peronistas aspiran a encabezar las listas de Fuerza Patria en sus respectivos distritos. Guillermo Michel, ex director general de Aduanas, busca ser diputado nacional por Entre Ríos, mientras que Agustín Rossi, ex jefe de Gabinete, aspira a lo mismo por Santa Fe. Rossi declaró a Eco Medios que, “Si sigue imperando la racionalidad que nos permitió hacer una buena elección de constituyentes y de municipales [...], debería ser el que encabece la lista porque soy el que mayor consenso ha generado y el que mayor intención de voto tiene”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Abigail Contreiras Martínez