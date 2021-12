Quiénes son los ganadores y perdedores de la economía, según Matías Kulfas

El ministro de desarrollo productivo, Matías Kulfas, mira la economía argentina con gran optimismo. Afirmó que se vive un “franca recuperación”, y puntualizó: “Prevemos un crecimiento del 10% para el 2021, lo cual nos deja un piso muy interesante para seguir creciendo en 2022″. Además, al respecto de este progreso, aclaró: “Es crecimiento, si fuese un rebote, le pasaría a todo el mundo, pero la mayoría de los países no está creciendo y la Argentina sí”.

Al conversar con C5N, el funcionario destacó que “el sector industrial recuperó todo lo perdido en pandemia y está 6% arriba de 2019″, y contrastó esta realidad con la de otros países del mundo: “No son muchos los que están recuperando la industria. La Argentina crece 6% respecto a 2019; Brasil crece, 0%; Chile, 2%; los países desarrollados en Europa y Estados Unidos están todos en caída respecto a la prepandemia; China está creciendo más que Argentina, pero la verdad es que el escenario general es de bajo crecimiento o incluso de caída en materia industrial, y la Argentina todo lo contrario: crece 6% y tenemos récord de producción de maquinaria agrícola, el nivel más alto del siglo XXI”.

Además, destacó que están creciendo las exportaciones de autos. “Estamos creciendo en exportación y cantidad”, celebró Kulfas, para quien el panorama es “sumamente alentador” y si bien “falta muchísimo”, la Argentina “está en el camino indicado”. En ese sentido, también señaló que “en septiembre de 2021 ya el salario real estaba por encima de diciembre de 2019″. Y luego, refiriéndose a la empresa australiana Fortescue Future Industries (FFI) que producirá hidrógeno verde en la Argentina dijo que es “la inversión más importante del siglo XXI”.

Para Kulfas, el presidente Alberto Fernández “siempre fue muy claro con que el objetivo era privilegiar a los sectores de la producción y el trabajo, y no a los de la especulación financiera”. Por eso, según dijo, el primer grupo dice que están creciendo y siguen la agenda del desarrollo, mientras que “los que están quejándose son los sectores de la especulación financiera”. Entonces, remarcó que el modelo del Gobierno es opuesto al de Mauricio Macri. Y añadió: “La negación de las noticias tan positivas que estamos viviendo y el reforzar las complicaciones que tenemos y que estamos corrigiendo, tiene que ver con la puja de intereses entre estos. Especulación financiera, que son los grandes perdedores; y la producción y el trabajo, que son a los que estamos fortaleciendo para que sigan ganando y creciendo”.

En otro tramo de la entrevista, Kulfas se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El objetivo es llegar a un acuerdo que le permita a la Argentina seguir creciendo y reducir el déficit fiscal de manera virtuosa”, dijo. Y nuevamente contrastó la gestión actual con la de Juntos por el Cambio, y reflexionó: “Estamos creciendo y generando más ingresos fiscales, entonces se reduce el déficit, no con el ajuste de Macri que no logró nada, sino porque crecen los ingresos por encima del gasto. Así se recupera el equilibrio fiscal, que es un objetivo deseable, pero con crecimiento, no con ajuste”.

“La oposición es responsable de este endeudamiento” , dijo. Y añadió: “Esperemos que estén a la altura de la responsabilidad y acompañen. Dado que generaron este problema, es importante establecer un marco de resolución duradera no solo para este gobierno sino para los próximos años también”.