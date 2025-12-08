Quirno cruzó a un embajador de carrera que criticó la compra de los aviones F-16 por parte del gobierno

El canciller Pablo Quirno salió a cruzar hoy al diplomático de carrera Héctor Torres, quien se desempeñó como representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuestionó en las últimas horas la adquisición de los aviones F-16 por parte del Gobierno argentino, que los presentó en sociedad este fin de semana.

Torres había criticado que los aviones comprados a Dinamarca son material militar que ese país está descartando para reemplazarlos por un modelo actual, los F-35. “Nosotros los compramos y sentimos emoción patriótica”, sostuvo el diplomático, quien fue miembro del directorio del FMI por tres períodos. Y remató: “Triste”.

El señalamiento de Torres, que está jubilado, mereció para el canciller Quirno una réplica en tono de apercibimiento: “Le recuerdo @HectorRTorres2 que usted mismo se describe como miembro del Servicio Exterior de la Nación. Aún siendo pasivo, debería actuar según su posición, no usarla para describirse, o renuncie a la misma“.

Le recuerdo @HectorRTorres2 que usted mismo se describe como miembro del Servicio Exterior de la Nación.



Aún siendo pasivo, debería: actuar según su posición, no usarla para describirse o renuncie a la misma. https://t.co/LQ5UsI3p9K — Pablo Quirno (@pabloquirno) December 8, 2025

No es la primera vez, durante la gestión libertaria, que un diplomático de carrera expresa cuestionamientos a la política exterior o a decisiones del Gobierno, pero generalmente las críticas se realizan en ámbitos privados. “Abrieron sumarios ideológicos y no echaron a nadie”, sostuvo al respecto un embajador argentino.

La peculiaridad del cruce de Quirno a Torres es que se trata de un diplomático jubilado. Pero su mensaje en las redes sociales parece haber enojado al canciller. “Dinamarca reemplaza F-16 x F-35. Nosotros los compramos y sentimos emoción patriótica. Triste”, sostuvo. La frase motivó la respuesta del jefe del Palacio San Martín.

Hasta el momento, el episodio no motivó una reacción de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (Apsen). Torres fue representante argentino ante el FMI en los períodos coincidentes con Roberto Lavagna como ministro de Economía y Mauricio Macri como presidente. También representó a Brasil en ese organismo.

Vuelo rasante de los aviones F-16 sobre la Casa Rosada y la Plaza de Mayo Nicolás Suárez�

El gobierno argentino compró los aviones F-16 a Dinamarca por un total de US$650 millones, teniendo en cuenta no solo las aeronaves, sino el material para equipar las bases, la reparación y la capacitación de los pilotos. Hasta el momento llegaron al país seis de estos aviones, que volaron en forma rasante el sábado sobre Buenos Aires.