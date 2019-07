Ramiro Tagliaferro

"Solo un cínico y perverso como Aníbal Fernández le dejaría sus hijos a Barreda. Yo volvería a nacer mil veces y siempre le confiaría mis hijos a Vidal". Quien habla es Ramiro Tagliaferro, exmarido de la gobernadora bonaerense, e intendente de Morón.

El funcionario se refirió así a la polémica que generaron las declaraciones del exjefe de gabinete del kirchnerismo y actual precandidato a primer concejal en Pinamar por el Frente de Todos, quien había afirmado que antes de dejarle sus hijos a Vidal, prefería dejárselos a Barreda, el odontólogo de La Plata que en 1992 mató a su esposa, hijas y suegra.

La frase despertó inmediato la polémica y las respuestas no tardaron en llegar. La diputada de Cambiemos Silvia Lospennato pidió que "varones y mujeres de todos los partidos políticos" repudien las afirmaciones de Fernández y calificó la comparación entre Barreda y Vidal como "violenta y misógina".

"Ojalá esa comparación inadmisible sea repudiada por varones y mujeres de todos los partidos políticos. María Eugenia Vidal fue elegida por millones de bonaerenses para hacer lo que muchos hombres no hicieron antes en la Provincia, luchar contra las mafias y el abandono", replicó Lospennato, quien integra la lista de candidatos bonaerenses de Juntos por el Cambio.

La propia Vidal también le respondió a Aníbal Fernández, aunque de forma escueta. "No contesto las agresiones. No lo hago nunca. No lo voy a hacer ahora. Es importante que uno sea quien es siempre, esté o no en campaña. Creo que habla más de quién lo dijo que de mí", expresó.

La gestión

Aníbal Fernández también sostuvo en declaraciones a Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock, que la gestión de Vidal es la Provincia es "impresentable".

"Ha endeudado a la Provincia y no lleva adelante ningún servicio. Desertó de la salud, de la educación y la seguridad, dejó una catástrofe. Vidal tiene buena imagen porque es la ciclista atrás del camión que es Macri", agregó.

"Lo que estamos viendo es una catástrofe atrás de otra, todo provocada por ella", finalizó.