Randazzo, sin filtro en sus nuevos spots: “¡Dejate de romper las pelotas, que la gente quiere que le resuelvas el problema!”

Florencio Randazzo tiene una segunda tanda de avisos audiovisuales de campaña. Después del comentado spot que recrea en clave humorística una supuesta charla con Cristina Kirchner en 2015, lanzó seis piezas en las que opina sin filtro y utiliza expresiones coloquiales . Son fragmentos de una charla en la que participó el publicitario Ramiro Agulla, quien trabaja en los avisos del precandidato de Vamos con Vos, en los que reprocha a la dirigencia política actual y tiene expresiones como “¡Dejate de romper las pelotas, que la gente quiere que le resuelvas el problema!”.

Reproches a Alberto Fernández y a Axel Kicillof, en uno de los nuevos avisos de Randazzo

“¿Entendés? Vos los escuchás a Alberto hablar todo el día de Macri; a Kicillof, todo el día de Vidal. ¡Dejate de romper las pelotas, que la gente quiere que le resuelvas el problema!”, dice el exministro del Interior y Transporte en uno de los videos proselitistas.

Las nuevas piezas de campaña de Randazzo comienzan con la leyenda “Florencio íntimo”, en letras blancas sobre fondo verde. Y terminan con el mensaje “Ni de un lado ni del otro, del lado del futuro. Florencio hace bien”. Están grabadas en blanco y negro, y según cuentan fuentes cercanas al precandidato a diputado, son parte de una charla real que Randazzo mantuvo con un grupo de personas entre las que se encontraba Agulla, quien recomendó “mostrarlo tal cual es”.

“Estaba charlando y dos personas de su equipo lo grabaron con sus celulares. No sabía que lo estaban grabando, pero después aprobó las filmaciones”, explicaron a LA NACION desde el entorno de Randazzo.

"¿Para qué carajo asumís? Andate a tu casa", reprocha Randazzo en otro de los nuevos videos de campaña

En otro de los envíos, Randazzo exclama: ”Más fácil era arreglarlo, o no arreglarlo, ¿entendés? O echarle la culpa a otro: no, esto viene de hace 50 años, no se va a poder resolver. Si no se va a poder resolver, pelotudo, ¿para qué carajo asumís? Andate a tu casa”.

En su equipo, afirman que los nuevos envíos muestran a Randazzo tal cual es. “Mucho de su razonamiento va con el del ciudadano de a pie. Él tiene ese tono”, aseguraron.

"Es un país en el que están distorsionados los valores", concluye Randazzo en otra de las piezas audiovisuales

Después de los dos primeros tramos de spots, Randazzo tiene prevista una tercera entrega en la previa de las PASO del 12 de septiembre. Según pudo saber LA NACION, estarán dirigidas a los votantes alejados de los extremos de la grieta, voluntades menos ideologizadas que, confían, definirán el resultado electoral.

