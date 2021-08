Randazzo utiliza una imitadora de Cristina en un insólito spot de campaña

El candidato a diputado nacional por Vamos con Vos Florencio Randazzo lanzó un insólito spot de campaña en el que reproduce un supuesto diálogo con la expresidenta Cristina Kirchner, en junio 2015, cuando rechazó ser candidato a gobernador bonaerense acompañando la fórmula presidencial de Daniel Scioli y Carlos Zannini.

Randazzo, entonces ministro del Interior y Transporte, pretendía enfrentar a Scioli -con quien mantenía una disputa de años- en las internas presidenciales que Cristina no aprobó. La expresidenta, en cambio, quería reforzar el escalón bonaerense de la boleta con un ministro con buena performance en las encuestas, principalmente por su gestión de los DNI y los trenes en el conurbano. La negativa de Randazzo derivó en las PASO provinciales que promovió el kirchnerismo, en las que se impuso Aníbal Fernández, luego derrotado por María Eugenia Vidal.

El insólito diálogo con Cristina que reproduce un spot de Randazzo

El supuesto diálogo que se recrea en el spot:

-Oíme Florencio, estuve pensando: vas para gobernador y no a las PASO como presidente.

-No, no, no, Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplí, vos cumplí.

-Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir, la p... madre.

-Cristina, me diste tu palabra.

-Me importa un c... la palabra. Si vas como gobernador, ganás.

-Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso, yo puedo ser presidente y Daniel no.

-Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontrac..... en todos y la p... madre.

-Cristina, no te entiendo con tantos pip, pip, pip.

El spot cierra con una voz en off que lee las leyendas que aparecen en pantalla al final del supuesto diálogo recreado: “Le dijo que no a Cristina; te dijo que sí a vos. No todos son lo mismo. Florencio hace bien”.

Lanzando al aro

Desde el domingo, cuando los avisos de propaganda política estarán habilitados en los medios, Randazzo también promocionará su candidatura con otro envío audiovisual, en que se muestra en una cancha de básquet, dispuesto a lanzar un tiro libre, que encesta.

El segundo spot de campaña de Randazzo, en una cancha de básquet

En el spot de la cancha de básquet, Randazzo señala que jugaba a ese deporte de joven, por su altura pero sobre todo “porque es un deporte de equipo que tiene implícita una declaración política: te obliga a mirar arriba y abajo todo el tiempo”.

“El objetivo es hacer tanto. Y si hay tanto por hacer, vamos a tener que cambiar el equipo, porque con los dos que venís jugando hace décadas, perdimos todo. Juguemos a ganar. Vamos a más. Vamos con vos”, remata Randazzo mientras la pelota naranja vuela hacia el aro.

El cierre de la pieza de campaña es también con la voz en off de un locutor, que afirma: “Ni de un lado ni del otro; del tuyo. Florencio hace bien”.

LA NACION