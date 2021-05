Randazzo suma a Libres del Sur y empieza a mostrar sus cartas para las elecciones

Florencio Randazzo juega el partido electoral con fotos, mensajes y reuniones. Por el momento, no blanqueó formalmente su intención de ser candidato en los comicios legislativos, aunque queda clara por sus movimientos políticos permanentes. El exministro del Interior y Transporte del kirchnerismo reforzó anoche su mensaje contrario a la proliferación de los planes sociales, en un encuentro con los dirigentes del partido Libres del Sur Humberto Tumini y Jorge Ceballos, que estarán en su alianza electoral. Randazzo comienza a mostrar a sus socios. A principios de abril, se reunió con Roberto Lavagna; dialoga con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y ayer tuvo un encuentro virtual con dirigentes vecinalistas bonaerenses.

Randazzo, Tumini y Ceballos se juntaron anoche en Puerto Madero, en las oficinas que el excandidato a senador por el frente Cumplir. La coincidencia entre los tres es la mirada sobre los planes sociales y el empleo. Los nuevos socios electorales de Randazzo no pusieron límites a la política de alianzas amplia que explora el exministro.

“Los integrantes del Movimiento Libres del Sur son parte de este nuevo espacio que estamos armando. Con ellos, entre otras cuestiones, estamos avanzando en proyectos que permitan formalizar trabajadores. En la Argentina se necesita más empleo en blanco y menos planes y precarización”, afirmó una fuente cercana a Randazzo.

“Están bastante integrados al espacio. Los proyectos que tienen que ver con convertir los planes en trabajo los trabajamos con ellos. No ponen límites. Tanto Tumini como Ceballos son dirigentes reconocidos y respetados por Florencio”, señaló a LA NACION un hombre de confianza del exministro de Cristina Kirchner, enfrentado al kirchnerismo desde 2015.

Gracias por la charla Humberto y @JRCeballos. Es muy importante el aporte que ustedes hacen para construir una nueva Argentina en la que la creación de empleo genuino sea una verdadera prioridad! https://t.co/VA9n9I0k0r — Florencio Randazzo (@RandazzoF) May 19, 2021

Randazzo y los dirigentes de Libres del Sur (partido político que tiene a Barrios de Pie como su brazo social) dialogan “desde hace varios meses, cuando apareció la noticia de que Randazzo participaría del proceso electoral”, recordó Tumini en diálogo con LA NACION. “Tenemos puntos de vista bastante parecidos sobre Juntos por el Cambio y el Gobierno. Nosotros teníamos una relación fluida con [el recientemente fallecido exgobernador de Santa Fe, Miguel] Lifschitz y él estaba hablando con Randazzo”, añadió Tumini.

“Compartimos con Randazzo su mirada respecto de la necesidad de convertir los planes sociales en empleo genuino. Los dirigentes debemos comprometernos con el objetivo de crear trabajo y formalizar a los millones de argentinos precarizados. Así, salimos en serio de la pobreza”, escribió Tumini, presidente de Libres del Sur, en Twitter. “Acá no se generó empleo. Desde 2008 prácticamente no hubo empleo privado; creció el empleo público, que es un subsidio al desempleo encubierto. El resto es trabajo en negro”, remarcó Tumini.

Compartimos con @randazzof su mirada respecto de la necesidad de convertir los planes sociales en empleo genuino. Los dirigentes debemos comprometernos con el objetivo de crear trabajo y formalizar a los millones de argentinos precarizados. Así salimos en serio de la pobreza. pic.twitter.com/vyPLWPQzid — Humberto Tumini (@HumbertoTumini) May 19, 2021

Randazzo planteó su posición contraria a profundizar la política de planes sociales la semana pasada en un encuentro virtual con dirigentes jóvenes cordobeses entre los que había funcionarios de Schiaretti. “La dirigencia sindical, en su mayoría, es parte del problema; las organizaciones sociales pasaron a ser parte del problema. ¿Cómo puede ser que la Argentina no pueda discutir una ley laboral nueva, moderna?” dijo Randazzo en esa reunión, en la que también remarcó: “Seguimos poniendo dinero en planes sociales, cuando está demostrado que cada vez ponemos más plata y cada vez aumenta más la pobreza. ¿No será hora de que transformemos esos planes en trabajo?”. Sus dichos le valieron duras críticas de la CGT y de Pablo Moyano (camioneros) y Omar Plaini (canillitas).

Según fuentes cercanas al exministro, con Schiaretti “por ahora no hay charlas para armar en conjunto, pero sí buena sintonía”. En su camino a las elecciones, Randazzo sumó ayer una reunión virtual con 80 dirigentes vecinalistas de la provincia de Buenos Aires, entre los que estuvo el exintendente de General Pueyrredón (Mar del Plata) Gustavo Pulti. Más atrás en el tiempo, otra reunión que trascendió fue la de Randazzo con el excandidato presidencial Roberto Lavagna.

Nos reunimos con @randazzof. La crisis del 2001 justificaba los planes sociales. 20 años después son una vergüenza. Hace falta un modelo económico de crecimiento que genere trabajo genuino.#QueVuelvaElTrabajo pic.twitter.com/Pje9RU5CdM — Jorge Ceballos (@JRCeballos) May 19, 2021

Tumini dijo a LA NACION que desde su espacio no ponen límites para integrar el frente del exministro del Interior y Transporte. “El límite es el proyecto que se enarbola. Somos progresistas y de izquierda, y tenemos la flexibilidad para interpretar el momento. Randazzo no es un liberal, manejó la política de transporte con participación del Estado. No va a haber problemas con quienes estén de acuerdo con el programa y sean gente sana”, sostuvo

Libres del Sur es la pata política de un movimiento que completa Barrios de Pie (la facción liderada por Silvia Saravia, que no está integrada al Gobierno). “Barrios de Pie es parte de un movimiento, la coordinación es de Libres del Sur. Lo que se viene es un proceso político, por eso lo abordamos desde el partido”, explicó Tumini ante la consulta sobre la integración de Barrios de Pie al espacio de Randazzo.