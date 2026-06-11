Ratifican que la Cámara en lo Penal Económico debe definir quién investigará a los presuntos testaferros de la AFA

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico debe resolver quién investigará a los dueños de la quinta de Pilar que se atribuye a la AFA: si los jueces porteños o el juez federal de Campana, Adrián González Charbay.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, que aparecen como dueños de la quinta de Pilar que se adjudica a la AFA.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

Como la Cámara de Casación había decidido que sea la Cámara en lo Penal Económico la que decida qué juez es competente, los imputados plantearon contra ese fallo un recurso extraordinario para llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia.

Ahora la Casación rechazó ese recurso extraordinario. A los imputados Pantano y su madre Costa les queda un recurso de queja para llevar su reclamo a la Corte.

Aquí se trata de resolver el conflicto de competencia entre el Juzgado en lo Penal Económico N° 10 y el Juzgado Federal de Campana para continuar con la investigación por lavado de dinero sobre la quinta de Pilar.

La denuncia fue de Elisa Carrió, del legislador Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. La presentaron el 1 de diciembre del año pasado por el delito de lavado de activos, relacionado con la quinta ubicada en la dirección Misiones 4097, en Villa Rosa, localidad de Pilar.

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

Hace seis meses que se discute qué juez debe investigar a los dueños de esa quinta donde se hallaron medio centenar de vehículos de alta gama, caballos árabes y otros bienes que se vinculan con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

El juez federal Daniel Rafecas avanzó hasta que se declaró incompetente y siguió su colega Marcelo Aguinsky en el fuero penal económico, hasta que la AFA logró llevar el caso al juzgado de Campana y ahora pareciera que regresa la causa al juzgado penal económico.

E juez Carlos Mahiques fue apartado del caso Soledad Aznarez

Quien quede a cargo de la pesquisa sobre el caso de la quinta probablemente investigue todas las causas de la AFA. En este expediente ya se apartaron dos jueces de la Cámara de Casación. Se trata de Carlos Mahiques, luego de que se denunció que festejó en esa quinta cercana a la AFA su cumpleaños, y de Daniel Petrone, que tuvo una relación social con uno de los imputados.

Inicialmente, y luego de un planteo de inhibitoria, se trabó una contienda de competencia entre la justicia en lo Penal Económico y el juez federal de Campana, que fue elevada por este último a la Cámara Federal de San Martín.

El juez federal Alberto Lugones ordenó que la causa sea investigada por el juez federal de Campana González Charby, por ser el magistrado con competencia territorial en el predio donde se ubicaba la mansión de Pilar.

Posteriormente, la causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal por el recurso del fiscal Carlos Cearras que mantuvo su colega Mario Villar de la Casación.

La Sala anuló el envío de la causa a San Martín y decidió que sea la Cámara Nacional en lo Penal Económico la que decida dónde queda el expediente.

Contra esa decisión, la defensa de los imputados interpuso el recurso extraordinario, que ahora fue declarado inadmisible por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los jueces sostuvieron que no resultaba una sentencia definitiva ni equiparable y, por ende, no era admisible desde lo formal.

De esta manera quedó definido que será la Cámara en lo Penal Económico el órgano judicial que debe expedirse sobre el juez competente para continuar con las investigaciones.