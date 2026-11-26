CÓRDOBA.- El gobernador catamarqueño Raúl Jalil empezó a explorar una alternativa que modifica el tablero del peronismo de esa provincia. Después de haber considerado una candidatura al Senado nacional y de haber dejado trascender que respaldaría al intendente de la capital provincial, Gustavo Saadi, como su sucesor, ahora analiza la posibilidad de un tercer mandato consecutivo. Fue después de un tira y afloje con diputados nacionales en la previa de la sesión en la que se discute el presupuesto nacional para el próximo año.

No hay una ruptura con el esquema que se había conversado en el oficialismo provincial, pero desde el círculo íntimo de Jalil aseguraron a LA NACION que el mandatario mantiene abierto el menú de posibilidades para 2027. Si se inclinara por buscar un tercer mandato, se quiebra el acuerdo político implícito que involucraba a Saadi y a la senadora nacional y exgobernadora Lucía Corpacci.

En los últimos días, Jalil afirmó que les pidió a sus legisladores nacionales que acompañen el proyecto de presupuesto 2027 que se debate en Diputados. Además, adelantó que este viernes presentará el presupuesto provincial, ratificó una baja de Ingresos Brutos para Pymes y anunció la creación de un fondo para compensar a los municipios si se reduce la recaudación. En esa línea, le pidió a los intendentes que, “por lo menos por el próximo año”, frenen “un poco los nombramientos”.

Aunque no hizo ninguna referencia pública a su futuro político, la decisión de mostrar interés en una reelección llegó después de una reunión en la que sus diputados nacionales marcaron algunas diferencias con sus directivas.

De hecho, en la inauguración de una obra de asfalto hace pocas horas contó que mantuvo un encuentro con los diputados nacionales de raigambre peronista, en el que les pidió que acompañen el presupuesto nacional porque “es una ley que le hace bien al país”.

Lucía Corpacci y Gustavo Saadi Facebook Gustavo Saadi

“Hay que tener un poco de paciencia, apoyar la gobernabilidad”, dijo Jalil, aunque admitió que el acompañamiento “ya es una decisión de ellos”. Por ejemplo, el exministro de Gobierno Fernando Monguillot había anticipado que no votará a favor mientras no se incluyan “formal y expresamente” obras para Catamarca.

“Prefiere los cargos ejecutivos”, dijeron fuentes cercanas a Jalil, ante la consulta de LA NACION sobre el giro de la estrategia del gobernador. Es que hasta hace poco Jalil se inclinaba por pelear por una banca del Senado, una apuesta que le permitiría conservar protagonismo político y, al mismo tiempo, facilitar la transición dentro del peronismo catamarqueño. En ese esquema, Saadi era su sucesor natural.

El PJ provincial había construido una sucesión ordenada entre sus principales dirigentes. Corpacci gobernó entre 2011 y 2019; después llegó Jalil al poder. Y en 2027 se especulaba con que sería el turno del intendente de la capital provincial.

Desde el círculo de Jalil prefieren no hacer ninguna especulación respecto del futuro del gobernador. En concreto, evitan confirmar si evalúa competir por un tercer mandato en el marco de un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA). Es uno de los mandatarios del peronismo que suelen cooperar con la gestión de Milei en el Congreso y mantiene canales de diálogo con la Casa Rosada.

¿Puede competir?

Una posible nueva candidatura de Jalil tiene, además, una dimensión jurídica. La ley provincial 5823, sancionada en noviembre de 2023, establece que el gobernador y el vice pueden ser reelegidos consecutivamente por un solo período y que, después de dos mandatos, deben esperar una gestión para volver a competir.

Sin embargo, incluye una disposición transitoria que establece que los mandatos en ejercicio al momento de entrar en vigencia la norma se consideran como primer período.

La ley comenzó a regir el 15 de diciembre de 2023, seis días después de que Jalil asumiera su segundo mandato. Esa cláusula permite la interpretación de que su actual período podría computarse como el primero bajo el nuevo régimen y, por lo tanto, habilitar una nueva postulación en 2027.