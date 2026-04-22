Raúl Jalil reconoció que participó de un cumpleaños en la casa del juez Lijo

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, reconoció este miércoles que participó del cumpleaños de su par de Salta, Gustavo Sáenz, en un encuentro que se hizo en la casa del juez Ariel Lijo. La celebración, que fue revelada por LA NACION, tuvo lugar en un departamento que del magistrado en la avenida Alvear.

“Cumplía años y tuvimos una pequeña reunión al pasar, nada más, como tengo muchas reuniones. Obviamente que yo tengo muchos amigos, me gusta compartir con gente y saber qué piensan todos, los dirigentes, la gente”, señaló Jalil en diálogo con Futurock.

Este medio había detallado que de ese encuentro también participaron el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el secretario personal del ex espía Jaime Stiuso, Lucas Nejamkis, y un hombre que estuvo ligado a Cristóbal López y Alberto Fernández, Julián Leunda.

Del encuentro también formó parte el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa $LIBRA.

Pero Jalil evitó brindar detalles al respecto. “Eso es parte de la vida privada de cada uno. Gustavo cumple años el 14 de abril, el mismo día que cumplía mi padre. Y yo justo me quedé ese día en Buenos Aires porque estaba mal el clima y no podía volar, pero nada más que eso”, reiteró.

Al ser consultado sobre si fue la reunión fue en el departamento de Lijo, insistió con que “fue un cumpleaños” y que “es un tema privado”.

“Tengo un gran aprecio por Gustavo. Como tengo un montón de reuniones privadas y hablando solamente cosas personales”. Ante la insistencia del periodista, aclaró: “No lo estoy negando tampoco”.

Los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y Tucumán, Osvaldo Jaldo Ricardo Pristupluk

La reunión resultó llamativa en momentos en que Lijo busca construir una mayoría en el Senado para alcanzar el cargo de procurador general de Justicia, después de no haber podido hacer prosperar su designación como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi también participó de la reunión Enrique Garcia Medina

En paralelo, Lijo lleva las causas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la falta de explicaciones sobre sus viajes y propiedades por valores por encima de su patrimonio declarado, además del expediente sobre supuestos casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) debido a presuntas coimas en el manejo de prestaciones y medicamentos.

Javier Milei y Raúl Jalil Instagram

Jalil propuso “desdramatizar la política” y la actividad de “tomar un café con alguien”. “Creo que hay que desdramatizarla, ir al consenso. Es un año que se puede hacer consensos. Yo tengo reuniones periódicas con la Corte, el Tribunal de Cuentas, hablo con los jueces federales a ver qué están viendo con la inseguridad", acotó.

Por eso llamó a “no estar todo el día con una agenda muy agresiva. Uno lee el diario y, si es ciudadano, ve a todos peleándose contra todos. Creo que este año hay que buscar consensos para que pueda gobernar bien el próximo presidente, eso es lo más importante”, concluyó.