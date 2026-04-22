La revelación que hizo Mayra Mendoza sobre su salud: “En 2021 me operaron de un tumor”

La diputada bonaerense de Fuerza Patria e intendenta de Quilmes en uso de licencia Mayra Mendoza reveló este miércoles que en 2021 fue operada de un tumor en una zona ubicada “entre el cuello y la cabeza”, y que por esa razón entrena todos los días y muestra ese trabajo en sus redes sociales.

“Voy a aprovechar y contar por qué entreno. En 2021 me operaron de un tumor entre el cuello y la cabeza. Saliendo de la pandemia, empecé a preguntarme qué era lo que estaba pasando en mi organismo para eso. Las mujeres tenemos un tema hormonal de células que hay que atender, conocer y saber. Y yo quería saber de qué se trataba, por qué un conjunto de células se organizaron para hacer quilombo”, relató la dirigente en diálogo con Radio con Vos.

La referente de La Cámpora indicó que le “extrajeron” el tumor y que desde entonces inició su entrenamiento físico para tener una mejor calidad de vida.

“Con los años, no digo que lo he logrado, porque todos los días hago un laburo para gestionar el estrés, para bajar el cortisol… Comencé a entrenar y entreno no siempre con ganas, pero entreno con disciplina. Tengo conducta de autocuidado. Me parece que forma parte de la responsabilidad política", expresó.

Mayra Mendoza saliendo de la casa de Cristina Kirchner en Solís y Humberto Primo Ricardo Pristupluk

También sostuvo que ve a la ex presidenta Cristina Kirchner entrenar en su prisión domiciliaria y que eso es “lo que debe hacer”.

La diputada bonaerense señaló que la ex mandataria “está en una situación muy injusta, secuestrada por el poder, y se sigue cuidando y está íntegra y está lúcida”.

“Eso tiene que ver con la responsabilidad política que como militante, como mamá, entiendo que hay que tener”, remarcó.

Críticas a Milei

Por otro lado, Mendoza sostuvo que el presidente Javier Milei “gobierna para él”. “No se sabe qué es lo que está haciendo, salvo que su hermana esté contenta, sus amigos estén haciendo negocios”, cuestionó.

Y afirmó que “no hay que acostumbrarse a vivir así” y que se puede “recuperar la idea y el proyecto de un país normal, de un país serio, donde la vida esté ordenada, donde no tengan que trabajar después de su laburo, subirse al Uber”.

“Podemos vivir en un país normal donde la vida de la gente esté ordenada”, insistió.

Interna con Kicillof

Mayra Mendoza había sido protagonista en los últimos días de un nuevo capítulo de la interna peronista entre el kirchnerismo y el sector del gobernador Axel Kicillof, al arremeter contra el propio mandatario y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en un chat de funcionarios.

Según pudo reconstruir LA NACION, en el inicio de la semana Kicillof reposteó en un chat con intendentes un tuit de Bianco, difundido en la red social X, donde el funcionario informaba sobre su operación de apendicitis en Barcelona, adonde había viajado junto al gobernador para participar en la cumbre progresista Global Progressive Mobilisation.

Mientras la mayoría de los intendentes expresaron en ese chat mensajes de pronta recuperación, la actual legisladora respondió: “Va a estar todo bien, Carlos. Es la misma operación que tuvo CFK en diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto en que hubiera sido humano que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.