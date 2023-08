Reapareció Felipe Solá y dejó un mensaje sobre un eventual gobierno de Sergio Massa y la relación con Cristina Kirchner

escuchar

En la recta final hacia las elecciones primarias, el excanciller Felipe Solá se metió en la campaña y dejó definiciones significativas de cara al reordenamiento que puede tener el oficialismo en caso de acceder a un nuevo período en la Casa Rosada. Habló sobre una nueva posición de Cristina Kirchner y se refirió a las cualidades de Sergio Massa como candidato.

Solá sostuvo que la designación de Sergio Massa como precandidato respondió a esa necesidad del oficialismo de encontrar un presidente “y no un conductor” del espacio político. Así dio cuenta que la expresidenta no estará fuera en caso de que haya en otro gobierno peronista.

El dirigente estimó que para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de que el ministro de Economía se convierta en el sucesor de Alberto Fernández significará “tener un movimiento pluralista, policlasista, que abarque a la Argentina en serio”.

“Estamos buscando un presidente y no un conductor de movimiento. Massa no va a discutir un rol de conductor del movimiento , eso sería querer hacer todo”, dijo en declaraciones a C5N. En ese sentido aseveró que la vicepresidenta “es mas pragmática que sus seguidores”, dado que “estudia y analiza más” los hechos. Y anticipó “En Cristina va a haber un cambio de actitud”.

El exfuncionario, que supo ser aliado de Massa hasta 2018, elogió al líder de ese espacio por el crecimiento que tuvo en su carrera política y evaluó que, en ese trayecto, se fue convirtiendo en “un hombre de Estado, con una capacidad de aprender de economía y finanzas”.

“Otro componente que tiene es la templanza, cuando peor está la cosa, mas tranquilo está. Massa tiene una tendencia histórica a tener un trato muy interesante con empresarios y banqueros pero también tiene un compromiso con los laburantes, lo apoya la CGT, la CTA. Tiene mucha mas figura presidencial que sus oponentes”, analizó.

Frente a los cuestionamientos por las cifras de la inflación y los números de la pobreza, el exgobernador bonaerense defendió también al titular de Hacienda por el rol que ocupa y destacó la negociación que lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

“Tenemos un candidato que es ministro de Economía a la vez; tiene que hacer dos cosas muy difíciles. Si tuviéramos los 15 mil millones que el cambio climático nos sacó, no estaría con el teléfono todo el día”, dijo en alusión a la sequía. Aseguró que “la deuda es lo que está frenando a todos los argentinos”, razón por la que culpó al gobierno anterior. “La diferencia es que Massa no arruga, no es [Mauricio] Macri”, dijo.

Por otra parte, se refirió a Juan Grabois, quien competirá contra Massa en la interna presidencial de UxP. Solá definió al líder de Patria Grande como alguien “muy valiente, que tiene valores y que está muy apurado” pero que también “tiene claro que no quiere ser un partido más de izquierda, que quiere tener los pies sobre la tierra y estar dentro de un movimiento que lo contenga”.

Si bien consideró que Grabois podría ser “un buen ministro de Desarrollo Social” porque “conoce la intermediación -tan cuestionada- entre los mas humildes y los planes sociales y es capaz de manejarlos con honestidad”, desestimó que el dirigente de Patria Grande “esté buscando un cargo”. “Está buscando el futuro. Es muy joven”, reiteró.

