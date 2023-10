escuchar

Los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Javier Carbajo rechazaron hoy el recurso extraordinario de Cristina Kirchner y de su hijo Máximo, entre otros, para evitar ser juzgada por la causa conocida como Hotesur-Los Sauces, en la que se investiga presunta corrupción y lavado de activos a través de negocios hoteleros.

Ahora a la vicepresidenta y al resto de los acusados les queda recurrir a la Corte Suprema de Justicia directamente, mediante un recurso de queja, para que deje sin efecto el fallo que revocó sus sobreseimientos y ordenó que se haga el juicio oral.

De todos modos, se podrá avanzar con la organización del juicio oral. Hay un precedente de la Corte, Olariaga, que señala que la sentencia se puede ejecutar cuando se rechaza el recurso extraordinario, por eso desde ese momento es posible avanzar con el juicio.

“Que la decisión a cuyo reexamen por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aspira no puede autorizarse, ya que lo resuelto por esta Sala I no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación, ni demuestra la parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”, resolvieron los jueces en su fallo, al que accedió LA NACION.

El hotel Alto Calafate, uno de los negocios que está en la mira de la Justicia Archivo

“No se corresponde hacer lugar a la excepción de la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia, por cuanto en atención al carácter restrictivo de su admisión, para que prospere la impugnación”, plantearon los jueces en un fragmento de su resolución. Y agregaron: “La parte recurrente ha basado sus impugnaciones en la reedición de planteos que han tenido adecuada respuesta”.

Los recursos extraordinarios rechazados fueron presentados por la defensa particular de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado y Patricio Pereyra Arandia, además de Fabián de Sousa, del grupo Indalo, socio de Cristóbal López.

El juez Daniel Petrone LA NACION

La vicepresidenta venía de sufrir ayer un revés judicial similar, pero en otro expediente. La Casación le rechazó un recurso para evitar ser juzgada por la causa en que se investiga la firma del memorándum con Irán. Los jueces del tribunal -dos de ellos también intervienen en Hotesur-Los Sauces- dijeron que “no se ha demostrado un caso de gravedad institucional” para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

La elección de la Asociación de Magistrados

La Cámara de Casación, presidida por Mariano Borinsky, designó ayer al juez que completa el tribunal que debe juzgar a Cristina Kirchner por el caso Hotesur y Los Sauces. Fue sorteado el juez José Michilini para completar el tribunal que juzgará a Cristina Kirchner y a su hijo, Máximo, entre otros acusados.

Se trata de una causa por lavado de dinero. La sospecha es que empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López pagaron alquileres a empresas de los Kirchner a cambio de beneficios que obtuvieron por contratos con el Estado.

Javier Carbajo

Michilini fue uno de los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner en el caso de la firma del pacto con Irán, al entender que no había motivos para juzgarla, decisión que revocó la Cámara de Casación Penal. También Michilini rechazó el sobreseimiento de la vicepresidenta en el caso del dólar futuro.

En el tribunal oral del caso Hotesur-Los Sauces, la jueza titular es Adriana Palliotti y oficia como juez subrogante -hasta fines de noviembre- Fernando Canero, uno de los jueces que tiene además el caso de los cuadernos de las coimas contra la vicepresidenta y otros procesados, tanto políticos como empresarios.

Con el rechazo del recurso extraordinario pueden seguir adelante los trámites para la organización del juicio oral y público por esta causa. Aquí la fiscalía entiende que hay elementos para sospechar que parte del dinero que recibió Lázaro Báez por las obras públicas santacruceñas que fueron adjudicadas a sus empresas, “retornaron” en forma del pago alquileres a la empresa Los Sauces y a Hotesur, que pertenecían a los Kirchner y ahora están en manos de sus hijos.