Reestructuración del Incaa: el Gobierno anunció que no subsidiará “películas sin espectadores”

El Gobierno confirmó este sábado que la administración de Javier Milei no subsidiará “películas sin espectadores”, en el marco de la reestructuración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). A través de un comunicado, el ministerio de Desregulación y Modernización del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, “decidió no financiar más películas que prácticamente no lograron captar la atención de los espectadores”.

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno asegura que la Argentina subsidió más de 100 películas con menos de 1000 espectadores durante el 2023, e incluso hubo una película con cuatro espectadores.

“A partir del decreto 662/24, las producciones que aspiren a un subsidio deberán conseguir financiamiento propio por, al menos, el 50% de su proyecto. A su vez, para que los proyectos lleguen de manera amplia a los participantes del sector -y no a unos pocos que logran obtener apoyo estatal cada año- se determinó un tope máximo al financiamiento de cada producción. También se dispuso que las productoras que hayan pedido un subsidio, una vez terminado el proyecto, no puedan volver a solicitar recursos públicos durante el siguiente año”, estableció el comunicado sobre las aspiraciones que deben tener las producciones que pidan subsidio estatal.

El mensaje también indicó que “se modificaron los criterios de gasto” para con el instituto, e informó que “las erogaciones destinadas para gastos corrientes, de estructura y funcionamiento no podrán superar el 20% de los ingresos del organismo”.

“Con estos cambios, se reordenan los gastos para utilizar en forma eficiente los recursos y promover la escuela de cine, la búsqueda de talentos y una producción audiovisual competitiva”, cerró.

LA NACION publicó la semana pasada el anticipo del nuevo modelo de producción audiovisual del Estado. El presidente del organismo, Carlos Pirovano, alienta una producción audiovisual competitiva en vez de un sistema “que daba subsidios a películas sin espectadores”. La nueva norma deja sin efecto un decreto similar de 2022, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández, que asignaba un 50% de la recaudación impositiva del fondo de fomento a dichos subsidios.

El Incaa evaluará desde ahora la aptitud de quienes aspiran a los subsidios a partir de varios requisitos: presentar un plan completo y exhaustivo de producción, acreditar el financiamiento del proyecto por un valor equivalente al monto del subsidio solicitado, informar sobre los costos finales una vez terminada la obra y limitarse a pedir un solo subsidio por año calendario. Tal como reza el comunicado de este sábado, cada subsidio no podrá superar el 50 por ciento del costo total de producción del proyecto.

Pirovano justificó esta delimitación más ajustada de los recursos destinados por el Incaa a los subsidios. Señaló que la medida obliga “a jerarquizar las producciones audiovisuales” y libera recursos “para las otras herramientas que la ley establece y que se encontraban desfinanciadas”.

