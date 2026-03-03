Guillermo Francella mostró preocupación por el momento que atraviesa el cine nacional: “El panorama es desolador”

El actor Guillermo Francella habló del presente que atraviesa la industria audiovisual argentina y expresó preocupación por la falta de producción y oportunidades laborales. Días después de manifestarse en contra de la quita de autonomía financiera del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Francella calificó la situación actual como “desoladora”: “No hay trabajo, no hay ficción”.

En una entrevista con Puro Show Noche (El Trece), Francella fue consultado sobre cómo observa el presente del cine y la televisión nacional. “Acá más que la grieta hay una realidad. No hay trabajo, no hay ficción. Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador. No se filma. La televisión abierta desapareció”, lamentó el actor con más de cuatro décadas de trayectoria.

Contrastó luego la actualidad con el escenario que encontró al comenzar su carrera. “Cuando yo empecé, había unitarios, tiras diarias, tiras semanales. Siempre había muchísimo trabajo”, recordó.

Esa dinámica, explicó, generaba un circuito virtuoso que permitía el surgimiento de nuevas figuras. “Nosotros, protagonistas, de golpe observábamos la novela de la tarde y decíamos: ‘¿Quién es el que hace de chofer?. Nos gusta este muchacho o esta chica, ¿por qué no la convocamos para un casting? Siempre había una continuidad laboral”, evocó.

El actor Guillermo Francella Buena Vista Internacional

Según su mirada, ese ecosistema prácticamente se desarticuló. “Hoy eso desapareció. Hoy hay algo que excede si opinás de una manera u otra. Es la verdad. No hay trabajo, la gente dejó de concurrir al cine, el advenimiento de las plataformas es todo”, sostuvo. Para Francella, la falta de producción no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una transformación estructural en los modos de consumo y en el financiamiento de contenidos.

El actor insistió en que la ausencia de proyectos impacta de lleno en el sector: “La ausencia de trabajo es notoria y es perjudicial”. Y buscó despegar su postura de cualquier alineamiento político: “A mí no me gusta estar en ninguna vereda. Como argentino, sé de la realidad que estamos atravesando. Hay que vivirla como sea. Ojalá que haya cambios”.

En ese contexto, reafirmó su rechazo a la decisión oficial de avanzar sobre la autonomía financiera del INCAA, modificación dispuesta en la reforma laboral. “Cuando hay algo importante como lo que está ocurriendo ahora, que le quieren sacar la autonomía financiera al INCAA, yo no estoy de acuerdo”, sentenció.

Sobre el final de su análisis, Francella volvió sobre las plataformas de streaming y en cómo modificaron los hábitos del público. Reconoció que ofrecen ventajas innegables, pero advirtió sobre su efecto colateral en las salas tradicionales. “Yo entiendo que es cómoda la plataforma. Te instalás con un gran sonido envolvente, estás en tu casa. Pero la rutina maravillosa de ir al cine desapareció”, reflexionó.

Y concluyó: “Ni las películas de los Oscar son vistas. Entonces, por un lado, las plataformas nos dan visibilidad en todo el mundo. Pero, por otro lado, conspiran en que la gente no vaya al cine. Está habiendo otra forma de ver”.